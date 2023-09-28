https://ria.ru/20230928/rebenok-1899272716.html

В Орле ребенок ушел из детского сада и попал под грузовик

В Орле ребенок ушел из детского сада и попал под грузовик - РИА Новости, 28.09.2023

В Орле ребенок ушел из детского сада и попал под грузовик

Прокуратура и омбудсмен начали проверки после того, как в городе Орле трехлетний ребенок ушел из детского сада и попал под грузовик. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:07

2023-09-28T18:07

2023-09-28T18:58

происшествия

орел

орловская область

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прокуратура и омбудсмен начали проверки после того, как в городе Орле трехлетний ребенок ушел из детского сада и попал под грузовик. "28 сентября 2023 года трехлетний воспитанник МБДОУ – Центр развития ребенка – Детский сад №31 остался без присмотра сотрудников детского учреждения. Мальчик без сопровождения взрослых вышел на проезжую часть Московского шоссе, где получил травмы от проезжавшего по дороге грузового автомобиля", – говорится в релизе прокуратуры Орловской области. По информации надзорного ведомства, ребенок доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. "Материалы проверки по факту нарушений требований законодательства, регламентирующего организацию присмотра за детьми в период их нахождения в дошкольном учреждении, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий (бездействия) лиц, ответственных за безопасность детей в детском саду", – добавляет прокуратура.Как сообщил детский омбудсмен Орловской области Константин Домогатский, аппарат уполномоченного подключился к выяснению причин инцидента. "К большому сожалению, сегодня в городе Орле под колеса транспортного средства попал трехлетний ребенок. По предварительным данным правоохранительных органов, ребенок должен был в это время находиться в детском саду. Ребенок в настоящее время госпитализирован. Аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Орловской области будет проведена соответствующая проверка по выяснению причин, способствующих случившейся трагедии", – написал Домогатский в своем Telegram-канале.В СУСК по региону позднее сообщили, что также организовали доследственную проверку по факту халатности сотрудников детского сада, следствие намерено дать юридическую оценку "действиям должностных лиц детского дошкольного учреждения, где должен был находиться ребенок".

https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html

https://ria.ru/20230915/narkotiki-1896599676.html

орел

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происшествия, орел, орловская область, россия