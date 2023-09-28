https://ria.ru/20230928/raketa-1899292130.html

ПМР предложила Молдавии вместе расследовать падение обломков ракеты

ПМР предложила Молдавии вместе расследовать падение обломков ракеты - РИА Новости, 28.09.2023

ПМР предложила Молдавии вместе расследовать падение обломков ракеты

В Тирасполе предлагают совместно с представителями Кишинева расследовать обстоятельства падения обломков ракеты от комплекса С-300 в Приднестровье, заявил РИА... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:40

2023-09-28T19:40

2023-09-28T19:40

в мире

тирасполь

олег беляков

молдавия

кишинев

объединенная контрольная комиссия (окк)

зрк с-300

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ТИРАСПОЛЬ/КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. В Тирасполе предлагают совместно с представителями Кишинева расследовать обстоятельства падения обломков ракеты от комплекса С-300 в Приднестровье, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков. В Бендерах в четверг состоялось еженедельное заседание Объединенной контрольной комиссии, на котором был рассмотрен ряд актуальных тем, касающихся ситуации в зоне безопасности. "Основной смысл был сегодня в том, чтобы Объединённое военное командование объединило вокруг себя правоохранительные органы сторон, чтобы это расследование стало таким объёмным и позволило в дальнейшем вместе реагировать на такие вызовы… Сегодня Объединённая контрольная комиссия пыталась поставить задачу по выяснению обстоятельств этого инцидента или происшествия в Зоне безопасности", - сказал Беляков. По его словам, специалисты, которые находились на месте происшествия, зафиксировали, что это были элементы ракеты С-300. Подписи под соответствующими документами стоят от молдавской, российской и приднестровской стороны. "Делегация Приднестровья распространила предложение для разработки кризисного плана в рамках возможных таких инцидентов, происшествий в зоне безопасности... Но пока идет диалог, итогов, по большому счету, сегодня не достигнуто. Мнения были противоречивые, и как итог мы все вопросы перенесли на следующее заседание Объединённой контрольной комиссии", - отметил Беляков. В свою очередь власти Молдавии просят приднестровскую сторону привлечь кишиневских экспертов к проведению расследования обстоятельств падения обломков падения ракеты на территории непризнанной ПМР, сообщила пресс-служба правительства. "Объединенное военное командование сообщило о перемещении военных наблюдателей в село Кицкань 25 и 26 сентября, где в частном хозяйстве были обнаружены фрагменты предполагаемой ракеты. Учитывая, что обнаруженные фрагменты хранятся на неподконтрольной территории, молдавская делегация просила провести комплексное расследование дела с привлечением специалистов конституционных органов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Ранее сопредседатель ОКК от ПМР заявил, что 25 сентября были обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. По словам Белякова, обломки ракеты упали в селе Кицканы примерно в час ночи. Вечером 26 сентября во время полевых работ один из жителей Кицкан заметил два металлических предмета цилиндрической формы. Специалисты определили, что это обломки ракеты С-300: топливный бак, маршевый двигатель. Кицканы находятся в 10 километрах от Тирасполя. Разрушений и пострадавших нет. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье.

https://ria.ru/20230914/pmr-1896348702.html

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в мире, тирасполь, олег беляков, молдавия, кишинев, объединенная контрольная комиссия (окк), зрк с-300