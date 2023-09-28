https://ria.ru/20230928/putin-1899117096.html
Встреча Путина с избранными главами регионов России. Трансляция
Встреча Путина с избранными главами регионов России. Трансляция - РИА Новости, 28.09.2023
Встреча Путина с избранными главами регионов России. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов России. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:22
2023-09-28T14:22
2023-09-28T14:22
политика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899156646_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_820071e8df72a782b56154f225c7cfce.jpg
Президент Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899156646_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_002198354eb5c4458e49766e33f9a5aa.jpg
LIVE: Встреча Путина с новоизбранными главами регионов России
LIVE: Встреча Путина с новоизбранными главами регионов России
2023-09-28T14:22
true
PT18M26S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с избранными главами регионов России. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов России.
2023-09-28T14:22
true
PT18M26S
Президент Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов России.