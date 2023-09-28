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Встреча Путина с избранными главами регионов России. Трансляция - РИА Новости, 28.09.2023
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14:22 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/putin-1899117096.html
Встреча Путина с избранными главами регионов России. Трансляция
Встреча Путина с избранными главами регионов России. Трансляция - РИА Новости, 28.09.2023
Встреча Путина с избранными главами регионов России. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов России. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:22
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политика
россия
владимир путин
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Президент Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов России.
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LIVE: Встреча Путина с новоизбранными главами регионов России
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с избранными главами регионов России. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов России.
2023-09-28T14:22
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Встреча Путина с избранными главами регионов России. Трансляция

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Президент Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов России.
 
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