https://ria.ru/20230928/putin-1899109731.html

Путин поздравил авиационные полки с присвоением почетного наименования

Путин поздравил авиационные полки с присвоением почетного наименования - РИА Новости, 28.09.2023

Путин поздравил авиационные полки с присвоением почетного наименования

Президент России Владимир Путин поздравил 47-ой гвардейский бомбардировочный авиационный полк и 159-ый гвардейский истребительный авиационный полк с присвоением РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:10

2023-09-28T10:10

2023-09-28T10:10

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 47-ой гвардейский бомбардировочный авиационный полк и 159-ый гвардейский истребительный авиационный полк с присвоением наименования "гвардейский", отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 47 бомбардировочному авиационному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в тексте телеграммы. Президент добавил, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. "Поздравляю вас с присвоением 159 истребительному авиационному полку почётного наименования "гвардейский"", - говорится в сообщении. Российский лидер убеждён, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан. Путин пожелал командованию и личному составу 47 гвардейского бомбардировочного авиационного полка крепкого здоровья и успехов.

https://ria.ru/20230928/pozdravlenie-1899107048.html

https://ria.ru/20230928/putin-1899091361.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, вооруженные силы рф