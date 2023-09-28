https://ria.ru/20230928/putin-1899109731.html
Путин поздравил авиационные полки с присвоением почетного наименования
Путин поздравил авиационные полки с присвоением почетного наименования - РИА Новости, 28.09.2023
Путин поздравил авиационные полки с присвоением почетного наименования
Президент России Владимир Путин поздравил 47-ой гвардейский бомбардировочный авиационный полк и 159-ый гвардейский истребительный авиационный полк с присвоением РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:10
2023-09-28T10:10
2023-09-28T10:10
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владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 47-ой гвардейский бомбардировочный авиационный полк и 159-ый гвардейский истребительный авиационный полк с присвоением наименования "гвардейский", отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 47 бомбардировочному авиационному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в тексте телеграммы. Президент добавил, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. "Поздравляю вас с присвоением 159 истребительному авиационному полку почётного наименования "гвардейский"", - говорится в сообщении. Российский лидер убеждён, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан. Путин пожелал командованию и личному составу 47 гвардейского бомбардировочного авиационного полка крепкого здоровья и успехов.
https://ria.ru/20230928/pozdravlenie-1899107048.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин поздравил авиационные полки с присвоением почетного наименования
Путин: авиационным полкам присвоены почетные наименования "гвардейские"
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 47-ой гвардейский бомбардировочный авиационный полк и 159-ый гвардейский истребительный авиационный полк с присвоением наименования "гвардейский", отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 47 бомбардировочному авиационному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в тексте телеграммы.
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Президент добавил, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.
"Поздравляю вас с присвоением 159 истребительному авиационному полку почётного наименования "гвардейский"", - говорится в сообщении.
Российский лидер убеждён, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан.
Путин пожелал командованию и личному составу 47 гвардейского бомбардировочного авиационного полка крепкого здоровья и успехов.
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