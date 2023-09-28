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Разведчик неожиданно пошутил о Путине после слов Трюдо - РИА Новости, 28.09.2023
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09:49 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/putin-1899105254.html
Разведчик неожиданно пошутил о Путине после слов Трюдо
Разведчик неожиданно пошутил о Путине после слов Трюдо - РИА Новости, 28.09.2023
Разведчик неожиданно пошутил о Путине после слов Трюдо
Премьер Канады Джастин Трюдо врет о том, что он не знал выступавшего в парламенте нациста, и пытается переложить вину на президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:49
2023-09-28T09:49
в мире
владимир путин
канада
джастин трюдо
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо врет о том, что он не знал выступавшего в парламенте нациста, и пытается переложить вину на президента России Владимира Путина, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Перед выступлением в парламенте все проходят тщательную проверку. Этого человека проверили, прежде чем он туда приехал. Камера знала, кого снимать. Этот момент был прописан в сценарии и одобрен всеми. Джастин Трюдо врет и не краснеет. Он знал об этом, потому что все прошло через его канцелярию. Это отвратительно", — отметил эксперт. Риттер добавил, что Трюдо опозорился, а теперь хочет обвинить во всем Путина. "Выступать перед народом и лгать так, как это сделал он (Трюдо - Прим.ред), а затем, конечно же, сваливать все на Путина. То есть, проснувшись сегодня утром, я мог бы придумать бесконечное количество вещей, которые... Знаете, я забыл включить тостер в розетку и ел холодный бутерброд — это Путин виноват! Я не включил тостер в розетку из-за Путина! Я споткнулся о свою собаку — это вина Путина, он ее туда посадил!" — пошутил разведчик. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.
https://ria.ru/20230928/tramp-1899094487.html
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в мире, владимир путин, канада, джастин трюдо, россия
В мире, Владимир Путин, Канада, Джастин Трюдо, Россия
Разведчик неожиданно пошутил о Путине после слов Трюдо

Экс-разведчик США Риттер пошутил о Путине после скандала с Трюдо в Канаде

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо врет о том, что он не знал выступавшего в парламенте нациста, и пытается переложить вину на президента России Владимира Путина, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Перед выступлением в парламенте все проходят тщательную проверку. Этого человека проверили, прежде чем он туда приехал. Камера знала, кого снимать. Этот момент был прописан в сценарии и одобрен всеми. Джастин Трюдо врет и не краснеет. Он знал об этом, потому что все прошло через его канцелярию. Это отвратительно", — отметил эксперт.
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Риттер добавил, что Трюдо опозорился, а теперь хочет обвинить во всем Путина.

"Выступать перед народом и лгать так, как это сделал он (Трюдо - Прим.ред), а затем, конечно же, сваливать все на Путина. То есть, проснувшись сегодня утром, я мог бы придумать бесконечное количество вещей, которые... Знаете, я забыл включить тостер в розетку и ел холодный бутерброд — это Путин виноват! Я не включил тостер в розетку из-за Путина! Я споткнулся о свою собаку — это вина Путина, он ее туда посадил!" — пошутил разведчик.

На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.
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