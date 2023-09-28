https://ria.ru/20230928/psb-1899233142.html
ПСБ поддержит развитие системы социального питания
ПСБ поддержит развитие системы социального питания - РИА Новости, 28.09.2023
ПСБ поддержит развитие системы социального питания
ПСБ будет поддерживать развитие социального питания и способствовать его выходу на новый уровень, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:23
2023-09-28T16:23
2023-09-28T16:23
россия
псб (банк псб)
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876419_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_f127d06e20316ae3682621885de77f98.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПСБ будет поддерживать развитие социального питания и способствовать его выходу на новый уровень, сообщает пресс-служба банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и директор АНО "Отраслевой союз развития социального питания" Владимир Чернигов. Басманов отметил, что социальное питание – это важный инструмент достижения целей национального проекта "Демография", в частности поддержки населения и, прежде всего, семей с детьми. Поэтому необходима заинтересованная позиция и активная поддержка со стороны всех участников процесса, а также конкретные шаги для привлечения частных инвесторов. "По нашим оценкам, в ближайшее десятилетие потребуется более 100 миллиардов рублей, которые позволят обеспечить развитие системы социального питания в России. В частности, переоснастить или провести капитальный ремонт пищеблоков в образовательных учреждениях, сформировать современные технологические и логистические цепочки, построить производственные центры, а также обеспечить финансирование других мер. Сегодня такие планы можно реализовать только при использовании механизма офсетных контрактов, государственно-частного партнерства, концессий, контрактов жизненного цикла и других инструментов. Соглашение с Союзсоцпитом станет новым этапом как в реализации мер, направленных на совершенствование социального питания, так и в решении задач по привлечению новых участников в эту важнейшую социально-экономическую сферу", - приводит пресс-служба слова Басманова. Стороны отметили необходимость реализации комплекса мер, которые обеспечат выход системы социального питания на новый уровень. Среди них: содействие разработке и реализации государственных и региональных программ, направленных на совершенствование организации горячего питания в образовательных учреждениях, участие в разработке и внедрении новых технологий, направленных на повышение качества социального питания, обеспечение специальных финансовых инструментов поддержки в этой области, выстраивание эффективного взаимодействия между всеми участниками процесса и другие инициативы.
https://ria.ru/20230928/psb-1899205711.html
https://ria.ru/20230927/menedzhery-1899003715.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876419_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_2f3c412fd4f2bba7a7ca4aedb92e6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб), банки
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Банки
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПСБ будет поддерживать развитие социального питания и способствовать его выходу на новый уровень, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и директор АНО "Отраслевой союз развития социального питания" Владимир Чернигов.
ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию "Банк настоящего"
Басманов отметил, что социальное питание – это важный инструмент достижения целей национального проекта "Демография", в частности поддержки населения и, прежде всего, семей с детьми. Поэтому необходима заинтересованная позиция и активная поддержка со стороны всех участников процесса, а также конкретные шаги для привлечения частных инвесторов.
"По нашим оценкам, в ближайшее десятилетие потребуется более 100 миллиардов рублей, которые позволят обеспечить развитие системы социального питания в России
. В частности, переоснастить или провести капитальный ремонт пищеблоков в образовательных учреждениях, сформировать современные технологические и логистические цепочки, построить производственные центры, а также обеспечить финансирование других мер. Сегодня такие планы можно реализовать только при использовании механизма офсетных контрактов, государственно-частного партнерства, концессий, контрактов жизненного цикла и других инструментов. Соглашение с Союзсоцпитом станет новым этапом как в реализации мер, направленных на совершенствование социального питания, так и в решении задач по привлечению новых участников в эту важнейшую социально-экономическую сферу", - приводит пресс-служба слова Басманова.
Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лучших управленцев страны
Стороны отметили необходимость реализации комплекса мер, которые обеспечат выход системы социального питания на новый уровень. Среди них: содействие разработке и реализации государственных и региональных программ, направленных на совершенствование организации горячего питания в образовательных учреждениях, участие в разработке и внедрении новых технологий, направленных на повышение качества социального питания, обеспечение специальных финансовых инструментов поддержки в этой области, выстраивание эффективного взаимодействия между всеми участниками процесса и другие инициативы.