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ПСБ поддержит развитие системы социального питания - РИА Новости, 28.09.2023
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16:23 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/psb-1899233142.html
ПСБ поддержит развитие системы социального питания
ПСБ поддержит развитие системы социального питания - РИА Новости, 28.09.2023
ПСБ поддержит развитие системы социального питания
ПСБ будет поддерживать развитие социального питания и способствовать его выходу на новый уровень, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:23
2023-09-28T16:23
россия
псб (банк псб)
банки
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПСБ будет поддерживать развитие социального питания и способствовать его выходу на новый уровень, сообщает пресс-служба банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и директор АНО "Отраслевой союз развития социального питания" Владимир Чернигов. Басманов отметил, что социальное питание – это важный инструмент достижения целей национального проекта "Демография", в частности поддержки населения и, прежде всего, семей с детьми. Поэтому необходима заинтересованная позиция и активная поддержка со стороны всех участников процесса, а также конкретные шаги для привлечения частных инвесторов. "По нашим оценкам, в ближайшее десятилетие потребуется более 100 миллиардов рублей, которые позволят обеспечить развитие системы социального питания в России. В частности, переоснастить или провести капитальный ремонт пищеблоков в образовательных учреждениях, сформировать современные технологические и логистические цепочки, построить производственные центры, а также обеспечить финансирование других мер. Сегодня такие планы можно реализовать только при использовании механизма офсетных контрактов, государственно-частного партнерства, концессий, контрактов жизненного цикла и других инструментов. Соглашение с Союзсоцпитом станет новым этапом как в реализации мер, направленных на совершенствование социального питания, так и в решении задач по привлечению новых участников в эту важнейшую социально-экономическую сферу", - приводит пресс-служба слова Басманова. Стороны отметили необходимость реализации комплекса мер, которые обеспечат выход системы социального питания на новый уровень. Среди них: содействие разработке и реализации государственных и региональных программ, направленных на совершенствование организации горячего питания в образовательных учреждениях, участие в разработке и внедрении новых технологий, направленных на повышение качества социального питания, обеспечение специальных финансовых инструментов поддержки в этой области, выстраивание эффективного взаимодействия между всеми участниками процесса и другие инициативы.
https://ria.ru/20230928/psb-1899205711.html
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россия, псб (банк псб), банки
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Банки

ПСБ поддержит развитие системы социального питания

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПСБ будет поддерживать развитие социального питания и способствовать его выходу на новый уровень, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и директор АНО "Отраслевой союз развития социального питания" Владимир Чернигов.
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Басманов отметил, что социальное питание – это важный инструмент достижения целей национального проекта "Демография", в частности поддержки населения и, прежде всего, семей с детьми. Поэтому необходима заинтересованная позиция и активная поддержка со стороны всех участников процесса, а также конкретные шаги для привлечения частных инвесторов.
"По нашим оценкам, в ближайшее десятилетие потребуется более 100 миллиардов рублей, которые позволят обеспечить развитие системы социального питания в России. В частности, переоснастить или провести капитальный ремонт пищеблоков в образовательных учреждениях, сформировать современные технологические и логистические цепочки, построить производственные центры, а также обеспечить финансирование других мер. Сегодня такие планы можно реализовать только при использовании механизма офсетных контрактов, государственно-частного партнерства, концессий, контрактов жизненного цикла и других инструментов. Соглашение с Союзсоцпитом станет новым этапом как в реализации мер, направленных на совершенствование социального питания, так и в решении задач по привлечению новых участников в эту важнейшую социально-экономическую сферу", - приводит пресс-служба слова Басманова.
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Стороны отметили необходимость реализации комплекса мер, которые обеспечат выход системы социального питания на новый уровень. Среди них: содействие разработке и реализации государственных и региональных программ, направленных на совершенствование организации горячего питания в образовательных учреждениях, участие в разработке и внедрении новых технологий, направленных на повышение качества социального питания, обеспечение специальных финансовых инструментов поддержки в этой области, выстраивание эффективного взаимодействия между всеми участниками процесса и другие инициативы.
 
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