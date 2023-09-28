https://ria.ru/20230928/psb-1899233142.html

ПСБ поддержит развитие системы социального питания

ПСБ поддержит развитие системы социального питания - РИА Новости, 28.09.2023

ПСБ поддержит развитие системы социального питания

ПСБ будет поддерживать развитие социального питания и способствовать его выходу на новый уровень, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:23

2023-09-28T16:23

2023-09-28T16:23

россия

псб (банк псб)

банки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876419_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_f127d06e20316ae3682621885de77f98.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПСБ будет поддерживать развитие социального питания и способствовать его выходу на новый уровень, сообщает пресс-служба банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и директор АНО "Отраслевой союз развития социального питания" Владимир Чернигов. Басманов отметил, что социальное питание – это важный инструмент достижения целей национального проекта "Демография", в частности поддержки населения и, прежде всего, семей с детьми. Поэтому необходима заинтересованная позиция и активная поддержка со стороны всех участников процесса, а также конкретные шаги для привлечения частных инвесторов. "По нашим оценкам, в ближайшее десятилетие потребуется более 100 миллиардов рублей, которые позволят обеспечить развитие системы социального питания в России. В частности, переоснастить или провести капитальный ремонт пищеблоков в образовательных учреждениях, сформировать современные технологические и логистические цепочки, построить производственные центры, а также обеспечить финансирование других мер. Сегодня такие планы можно реализовать только при использовании механизма офсетных контрактов, государственно-частного партнерства, концессий, контрактов жизненного цикла и других инструментов. Соглашение с Союзсоцпитом станет новым этапом как в реализации мер, направленных на совершенствование социального питания, так и в решении задач по привлечению новых участников в эту важнейшую социально-экономическую сферу", - приводит пресс-служба слова Басманова. Стороны отметили необходимость реализации комплекса мер, которые обеспечат выход системы социального питания на новый уровень. Среди них: содействие разработке и реализации государственных и региональных программ, направленных на совершенствование организации горячего питания в образовательных учреждениях, участие в разработке и внедрении новых технологий, направленных на повышение качества социального питания, обеспечение специальных финансовых инструментов поддержки в этой области, выстраивание эффективного взаимодействия между всеми участниками процесса и другие инициативы.

https://ria.ru/20230928/psb-1899205711.html

https://ria.ru/20230927/menedzhery-1899003715.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), банки