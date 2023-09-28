https://ria.ru/20230928/psb-1899205711.html

ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию "Банк настоящего"

ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию "Банк настоящего" - РИА Новости, 28.09.2023

ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию "Банк настоящего"

ПСБ запустил рекламную кампанию "Банк настоящего" с бренд-амбассадором Гариком Харламовым, которая делает акцент на понимании банком реальных потребностей... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:53

2023-09-28T14:53

2023-09-28T15:17

россия

псб (банк псб)

банки

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПСБ запустил рекламную кампанию "Банк настоящего" с бренд-амбассадором Гариком Харламовым, которая делает акцент на понимании банком реальных потребностей клиента и создании нужных банковских продуктов для их реализации, сообщает пресс-служба кредитной организации. Рекламные ролики посвящены флагманским продуктам банка – кредиту на любые цели для розничных клиентов и кредиту для предпринимателей на развитие бизнеса, говорится в сообщении. "В рекламной индустрии часто используются шаблоны - идеальная семья в красивой квартире, предприниматель, героически преодолевающий трудности, безупречные люди, достигающие заоблачных высот. Такие люди, конечно, встречаются в реальной жизни, но гораздо больше других - со слабостями и недостатками, своими интересами, мечтами и представлениями о счастье. В этом разнообразии - больше искреннего, индивидуального и настоящего. Поэтому мы убрали пафос, свойственный рекламе кредитных организаций, и добавили юмор. Таким образом, мы показываем, что наши услуги и сервисы – для настоящих людей, а не выдуманных стереотипных образов", – привели в пресс-службе слова отметила, старшего вице-президента – директора департамента маркетинга ПСБ. Елены Мелиховой. Там пояснили, что новая рекламной кампании была разработана на основе изучения и учета реальных потребности клиентов ПСБ. Такой подход дает возможность банку разрабатывать действительно полезные услуги и продукты, а также внедрять нужные технологичные решения и сервисы. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pUmKrQ3DCb

https://ria.ru/20230921/bank-1897834437.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), банки