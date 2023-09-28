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ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию "Банк настоящего" - РИА Новости, 28.09.2023
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14:53 28.09.2023 (обновлено: 15:17 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/psb-1899205711.html
ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию "Банк настоящего"
ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию "Банк настоящего" - РИА Новости, 28.09.2023
ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию "Банк настоящего"
ПСБ запустил рекламную кампанию "Банк настоящего" с бренд-амбассадором Гариком Харламовым, которая делает акцент на понимании банком реальных потребностей... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:53
2023-09-28T15:17
россия
псб (банк псб)
банки
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПСБ запустил рекламную кампанию "Банк настоящего" с бренд-амбассадором Гариком Харламовым, которая делает акцент на понимании банком реальных потребностей клиента и создании нужных банковских продуктов для их реализации, сообщает пресс-служба кредитной организации. Рекламные ролики посвящены флагманским продуктам банка – кредиту на любые цели для розничных клиентов и кредиту для предпринимателей на развитие бизнеса, говорится в сообщении. "В рекламной индустрии часто используются шаблоны - идеальная семья в красивой квартире, предприниматель, героически преодолевающий трудности, безупречные люди, достигающие заоблачных высот. Такие люди, конечно, встречаются в реальной жизни, но гораздо больше других - со слабостями и недостатками, своими интересами, мечтами и представлениями о счастье. В этом разнообразии - больше искреннего, индивидуального и настоящего. Поэтому мы убрали пафос, свойственный рекламе кредитных организаций, и добавили юмор. Таким образом, мы показываем, что наши услуги и сервисы – для настоящих людей, а не выдуманных стереотипных образов", – привели в пресс-службе слова отметила, старшего вице-президента – директора департамента маркетинга ПСБ. Елены Мелиховой. Там пояснили, что новая рекламной кампании была разработана на основе изучения и учета реальных потребности клиентов ПСБ. Такой подход дает возможность банку разрабатывать действительно полезные услуги и продукты, а также внедрять нужные технологичные решения и сервисы. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pUmKrQ3DCb
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россия, псб (банк псб), банки
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Банки

ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию "Банк настоящего"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПСБ запустил рекламную кампанию "Банк настоящего" с бренд-амбассадором Гариком Харламовым, которая делает акцент на понимании банком реальных потребностей клиента и создании нужных банковских продуктов для их реализации, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Рекламные ролики посвящены флагманским продуктам банка – кредиту на любые цели для розничных клиентов и кредиту для предпринимателей на развитие бизнеса, говорится в сообщении.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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"В рекламной индустрии часто используются шаблоны - идеальная семья в красивой квартире, предприниматель, героически преодолевающий трудности, безупречные люди, достигающие заоблачных высот. Такие люди, конечно, встречаются в реальной жизни, но гораздо больше других - со слабостями и недостатками, своими интересами, мечтами и представлениями о счастье. В этом разнообразии - больше искреннего, индивидуального и настоящего. Поэтому мы убрали пафос, свойственный рекламе кредитных организаций, и добавили юмор. Таким образом, мы показываем, что наши услуги и сервисы – для настоящих людей, а не выдуманных стереотипных образов", – привели в пресс-службе слова отметила, старшего вице-президента – директора департамента маркетинга ПСБ. Елены Мелиховой.
Там пояснили, что новая рекламной кампании была разработана на основе изучения и учета реальных потребности клиентов ПСБ. Такой подход дает возможность банку разрабатывать действительно полезные услуги и продукты, а также внедрять нужные технологичные решения и сервисы.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pUmKrQ3DCb
 
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