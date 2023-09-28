https://ria.ru/20230928/proizvodstvo-1899199509.html

Путин заявил, что внешнее давление стало стимулом роста своего производства

Путин заявил, что внешнее давление стало стимулом роста своего производства - РИА Новости, 28.09.2023

Путин заявил, что внешнее давление стало стимулом роста своего производства

Внешнее давление стало мощным стимулом для развития собственного производства, необходимо в тесной координации с правительством, федеральными и муниципальными... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:27

2023-09-28T14:27

2023-09-28T14:46

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Внешнее давление стало мощным стимулом для развития собственного производства, необходимо в тесной координации с правительством, федеральными и муниципальными органами власти оказывать необходимую поддержку компаниям, предприятиям, готовым занимать освобождающиеся ниши, заявил президент России Владимир Путин."Напротив, внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах и, конечно, нужно и дальше в тесной работе с правительством, федеральными и муниципальными органами власти оказывать необходимую поддержку компаниям, предприятиям, готовым занимать освобождающиеся ниши", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами регионов.Глава государства добавил, что необходимо предлагать готовые решения, в том числе, высокотехнологичного характера, которые востребованы экономикой, отвечают национальным целям и приоритетам, также необходимо широко использовать и федеральные, и региональные инструменты для поощрения инвестиционной и деловой активности.По словам президента, ключевой фактор для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач - это развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной, технологической базы, создание новых рабочих мест, в этом плане сейчас время новых возможностей и новых подходов, вопреки планам тех, кто мечтал задушить Россию санкциями.

https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин