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Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития
Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития - РИА Новости, 28.09.2023
Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития
После выборов главы регионов должны пересмотреть свои программы развития, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:16
2023-09-28T15:16
2023-09-28T15:16
сергей собянин
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. После выборов главы регионов должны пересмотреть свои программы развития, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "На мой взгляд, мы после выборов все должны пересмотреть свои планы - текущие планы были у большинства достаточно амбициозные, но, тем не менее, (необходимо) сделать их актуальными с учётом тех вызовов, которые мы имеем", - сказал Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что в Москве все программы развития сегодня делаются более глубокими и интенсивными, упор делается в том числе и на развитие ключевых отраслей экономики, таких как микроэлектроника, автомобилестроение, фармацевтика, строительство заводов для ОПК.
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сергей собянин, владимир путин, россия, москва
Сергей Собянин, Владимир Путин, Россия, Москва
Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития
Собянин: после выборов главы регионов должны пересмотреть программы развития