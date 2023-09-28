https://ria.ru/20230928/programmy-1899213368.html

Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития

Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития - РИА Новости, 28.09.2023

Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития

После выборов главы регионов должны пересмотреть свои программы развития, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:16

2023-09-28T15:16

2023-09-28T15:16

сергей собянин

владимир путин

россия

москва

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. После выборов главы регионов должны пересмотреть свои программы развития, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "На мой взгляд, мы после выборов все должны пересмотреть свои планы - текущие планы были у большинства достаточно амбициозные, но, тем не менее, (необходимо) сделать их актуальными с учётом тех вызовов, которые мы имеем", - сказал Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что в Москве все программы развития сегодня делаются более глубокими и интенсивными, упор делается в том числе и на развитие ключевых отраслей экономики, таких как микроэлектроника, автомобилестроение, фармацевтика, строительство заводов для ОПК.

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2023

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сергей собянин, владимир путин, россия, москва