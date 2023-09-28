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Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития - РИА Новости, 28.09.2023
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15:16 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/programmy-1899213368.html
Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития
Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития - РИА Новости, 28.09.2023
Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития
После выборов главы регионов должны пересмотреть свои программы развития, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:16
2023-09-28T15:16
сергей собянин
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. После выборов главы регионов должны пересмотреть свои программы развития, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "На мой взгляд, мы после выборов все должны пересмотреть свои планы - текущие планы были у большинства достаточно амбициозные, но, тем не менее, (необходимо) сделать их актуальными с учётом тех вызовов, которые мы имеем", - сказал Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что в Москве все программы развития сегодня делаются более глубокими и интенсивными, упор делается в том числе и на развитие ключевых отраслей экономики, таких как микроэлектроника, автомобилестроение, фармацевтика, строительство заводов для ОПК.
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сергей собянин, владимир путин, россия, москва
Сергей Собянин, Владимир Путин, Россия, Москва
Собянин призвал глав регионов пересмотреть программы развития

Собянин: после выборов главы регионов должны пересмотреть программы развития

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Мэр Москвы Сергей Собянин
 Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. После выборов главы регионов должны пересмотреть свои программы развития, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"На мой взгляд, мы после выборов все должны пересмотреть свои планы - текущие планы были у большинства достаточно амбициозные, но, тем не менее, (необходимо) сделать их актуальными с учётом тех вызовов, которые мы имеем", - сказал Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что в Москве все программы развития сегодня делаются более глубокими и интенсивными, упор делается в том числе и на развитие ключевых отраслей экономики, таких как микроэлектроника, автомобилестроение, фармацевтика, строительство заводов для ОПК.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
Сергей СобянинВладимир ПутинРоссияМосква
 
 
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