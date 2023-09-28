Рейтинг@Mail.ru
ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/proekt-1899267177.html
ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики
ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики - РИА Новости, 28.09.2023
ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики
Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы, говорится в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:46
2023-09-28T17:46
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы, говорится в пресс-релизе регулятора. "Банк России направил в Государственную Думу обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики в текущих экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года", - говорится в пресс-релизе. Ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство России и президенту Владимиру Путину. В документе учтены решения о ключевой ставке, принятые Банком России 15 августа и 15 сентября, обновленный макроэкономический прогноз от 15 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 10 августа по 22 сентября 2023 года, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230921/tsentrobank-1897795399.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), госдума рф, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Экономика
ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики

ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики до 2026 г

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Государственный флаг России на здании Центрального банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Банк России направил в Государственную Думу обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики в текущих экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года", - говорится в пресс-релизе.
Ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство России и президенту Владимиру Путину.
В документе учтены решения о ключевой ставке, принятые Банком России 15 августа и 15 сентября, обновленный макроэкономический прогноз от 15 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 10 августа по 22 сентября 2023 года, отмечается в сообщении.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Греф ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшие полгода
21 сентября, 15:18
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала