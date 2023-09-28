https://ria.ru/20230928/proekt-1899267177.html

ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики

ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики - РИА Новости, 28.09.2023

ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики

Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы, говорится в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:46

2023-09-28T17:46

2023-09-28T17:46

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госдума рф

экономика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы, говорится в пресс-релизе регулятора. "Банк России направил в Государственную Думу обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики в текущих экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года", - говорится в пресс-релизе. Ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство России и президенту Владимиру Путину. В документе учтены решения о ключевой ставке, принятые Банком России 15 августа и 15 сентября, обновленный макроэкономический прогноз от 15 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 10 августа по 22 сентября 2023 года, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230921/tsentrobank-1897795399.html

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центральный банк рф (цб рф), госдума рф, экономика