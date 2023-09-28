https://ria.ru/20230928/proekt-1899267177.html
ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики
ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики - РИА Новости, 28.09.2023
ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики
Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы, говорится в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:46
2023-09-28T17:46
2023-09-28T17:46
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы, говорится в пресс-релизе регулятора. "Банк России направил в Государственную Думу обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики в текущих экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года", - говорится в пресс-релизе. Ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство России и президенту Владимиру Путину. В документе учтены решения о ключевой ставке, принятые Банком России 15 августа и 15 сентября, обновленный макроэкономический прогноз от 15 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 10 августа по 22 сентября 2023 года, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230921/tsentrobank-1897795399.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), госдума рф, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Экономика
ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики
ЦБ направил в Госдуму проект о направлениях денежно-кредитной политики до 2026 г