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Костин заявил о смерти идеи приватизации - РИА Новости, 28.09.2023
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14:29 28.09.2023 (обновлено: 14:47 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/privatizatsiya-1899200116.html
Костин заявил о смерти идеи приватизации
Костин заявил о смерти идеи приватизации - РИА Новости, 28.09.2023
Костин заявил о смерти идеи приватизации
Глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее выдвигавший идею о приватизации компаний в России, заявил на Московском финансовом форуме-2023, что эта идея умерла. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:29
2023-09-28T14:47
экономика
россия
андрей костин (банкир)
втб
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее выдвигавший идею о приватизации компаний в России, заявил на Московском финансовом форуме-2023, что эта идея умерла. &quot;Идея умерла&quot;, — ответил госбанкир на вопрос председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, считает ли он, что есть возможность приватизации.Макаров добавил, что приватизация может рассматриваться в контексте способов пополнения казны."Что дальше-то ее (обсуждать — Прим. ред.)", — сказал Костин. Ранее в апреле глава ВТБ в авторской колонке для издания РБК призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных инвестиционных проектов. Кроме приватизации, банкир в числе источников денег для экономики назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния и повышение уровня государственного долга. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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экономика, россия, андрей костин (банкир), втб
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), ВТБ
Костин заявил о смерти идеи приватизации

Костин: идея о приватизации компаний в России умерла

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее выдвигавший идею о приватизации компаний в России, заявил на Московском финансовом форуме-2023, что эта идея умерла.
«

"Идея умерла", — ответил госбанкир на вопрос председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, считает ли он, что есть возможность приватизации.

Макаров добавил, что приватизация может рассматриваться в контексте способов пополнения казны.
"Что дальше-то ее (обсуждать — Прим. ред.)", — сказал Костин.
Ранее в апреле глава ВТБ в авторской колонке для издания РБК призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных инвестиционных проектов. Кроме приватизации, банкир в числе источников денег для экономики назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния и повышение уровня государственного долга.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)ВТБ
 
 
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