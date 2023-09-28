https://ria.ru/20230928/privatizatsiya-1899200116.html

Костин заявил о смерти идеи приватизации

Костин заявил о смерти идеи приватизации - РИА Новости, 28.09.2023

Костин заявил о смерти идеи приватизации

Глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее выдвигавший идею о приватизации компаний в России, заявил на Московском финансовом форуме-2023, что эта идея умерла. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:29

2023-09-28T14:29

2023-09-28T14:47

экономика

россия

андрей костин (банкир)

втб

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее выдвигавший идею о приватизации компаний в России, заявил на Московском финансовом форуме-2023, что эта идея умерла. "Идея умерла", — ответил госбанкир на вопрос председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, считает ли он, что есть возможность приватизации.Макаров добавил, что приватизация может рассматриваться в контексте способов пополнения казны."Что дальше-то ее (обсуждать — Прим. ред.)", — сказал Костин. Ранее в апреле глава ВТБ в авторской колонке для издания РБК призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных инвестиционных проектов. Кроме приватизации, банкир в числе источников денег для экономики назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния и повышение уровня государственного долга. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей костин (банкир), втб