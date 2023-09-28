https://ria.ru/20230928/privatizatsiya-1899200116.html
Костин заявил о смерти идеи приватизации
Костин заявил о смерти идеи приватизации - РИА Новости, 28.09.2023
Костин заявил о смерти идеи приватизации
Глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее выдвигавший идею о приватизации компаний в России, заявил на Московском финансовом форуме-2023, что эта идея умерла. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:29
2023-09-28T14:29
2023-09-28T14:47
экономика
россия
андрей костин (банкир)
втб
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее выдвигавший идею о приватизации компаний в России, заявил на Московском финансовом форуме-2023, что эта идея умерла. "Идея умерла", — ответил госбанкир на вопрос председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, считает ли он, что есть возможность приватизации.Макаров добавил, что приватизация может рассматриваться в контексте способов пополнения казны."Что дальше-то ее (обсуждать — Прим. ред.)", — сказал Костин. Ранее в апреле глава ВТБ в авторской колонке для издания РБК призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных инвестиционных проектов. Кроме приватизации, банкир в числе источников денег для экономики назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния и повышение уровня государственного долга. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей костин (банкир), втб
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), ВТБ
Костин заявил о смерти идеи приватизации
Костин: идея о приватизации компаний в России умерла
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее выдвигавший идею о приватизации компаний в России, заявил на Московском финансовом форуме-2023, что эта идея умерла.
«
"Идея умерла", — ответил госбанкир на вопрос председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, считает ли он, что есть возможность приватизации.
Макаров добавил, что приватизация может рассматриваться в контексте способов пополнения казны.
"Что дальше-то ее (обсуждать — Прим. ред.)", — сказал Костин.
Ранее в апреле глава ВТБ в авторской колонке для издания РБК призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных инвестиционных проектов. Кроме приватизации, банкир в числе источников денег для экономики назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния и повышение уровня государственного долга.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
Все пропало: Россия погибает неубедительно