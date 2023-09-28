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Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/prigovor-1899273629.html
Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР
Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР - РИА Новости, 28.09.2023
Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР
Суд приговорил украинского военнослужащего к 19 годам колонии строгого режима за приказ произвести минометный обстрел, который повлек за собой жертвы среди... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:12
2023-09-28T18:12
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Суд приговорил украинского военнослужащего к 19 годам колонии строгого режима за приказ произвести минометный обстрел, который повлек за собой жертвы среди мирного населения в ЛНР, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Доказательства, признаны Верховным судом ЛНР достаточными для признания командира миномета младшего сержанта Артема Пухальского, виновным в совершении преступлений... Приговором суда Пухальскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как уточняется, 6 мая 2022 года командир с позывным "Буря" передал Пухальскому координаты участков местности в городе Золотое Северодонецкого района, по которым был отдан приказ открыть огонь. Пухальский приказал минометному расчету произвести прицеливание и осуществить по пять выстрелов осколочно-фугасными минами калибра 120 мм в направлении улиц Войкова и Производственная. В результате минометного обстрела по улице Войкова ранения различной степени тяжести получил пенсионер, который позднее скончался в больнице. Возле стадиона на улице Производственной еще один пожилой житель получил минно-взрывные травмы.
https://ria.ru/20230926/prigovor-1898732201.html
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происшествия, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия
Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР

Суд дал военному ВСУ 19 лет тюрьмы за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Суд приговорил украинского военнослужащего к 19 годам колонии строгого режима за приказ произвести минометный обстрел, который повлек за собой жертвы среди мирного населения в ЛНР, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
«
"Доказательства, признаны Верховным судом ЛНР достаточными для признания командира миномета младшего сержанта Артема Пухальского, виновным в совершении преступлений... Приговором суда Пухальскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как уточняется, 6 мая 2022 года командир с позывным "Буря" передал Пухальскому координаты участков местности в городе Золотое Северодонецкого района, по которым был отдан приказ открыть огонь. Пухальский приказал минометному расчету произвести прицеливание и осуществить по пять выстрелов осколочно-фугасными минами калибра 120 мм в направлении улиц Войкова и Производственная.
В результате минометного обстрела по улице Войкова ранения различной степени тяжести получил пенсионер, который позднее скончался в больнице. Возле стадиона на улице Производственной еще один пожилой житель получил минно-взрывные травмы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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