https://ria.ru/20230928/prigovor-1899273629.html

Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР

Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР - РИА Новости, 28.09.2023

Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР

Суд приговорил украинского военнослужащего к 19 годам колонии строгого режима за приказ произвести минометный обстрел, который повлек за собой жертвы среди... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:12

2023-09-28T18:12

2023-09-28T18:12

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Суд приговорил украинского военнослужащего к 19 годам колонии строгого режима за приказ произвести минометный обстрел, который повлек за собой жертвы среди мирного населения в ЛНР, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Доказательства, признаны Верховным судом ЛНР достаточными для признания командира миномета младшего сержанта Артема Пухальского, виновным в совершении преступлений... Приговором суда Пухальскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как уточняется, 6 мая 2022 года командир с позывным "Буря" передал Пухальскому координаты участков местности в городе Золотое Северодонецкого района, по которым был отдан приказ открыть огонь. Пухальский приказал минометному расчету произвести прицеливание и осуществить по пять выстрелов осколочно-фугасными минами калибра 120 мм в направлении улиц Войкова и Производственная. В результате минометного обстрела по улице Войкова ранения различной степени тяжести получил пенсионер, который позднее скончался в больнице. Возле стадиона на улице Производственной еще один пожилой житель получил минно-взрывные травмы.

https://ria.ru/20230926/prigovor-1898732201.html

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происшествия, луганская народная республика, россия