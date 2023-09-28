https://ria.ru/20230928/prigovor-1899273629.html
Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР
Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР - РИА Новости, 28.09.2023
Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР
Суд приговорил украинского военнослужащего к 19 годам колонии строгого режима за приказ произвести минометный обстрел, который повлек за собой жертвы среди... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:12
2023-09-28T18:12
2023-09-28T18:12
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Суд приговорил украинского военнослужащего к 19 годам колонии строгого режима за приказ произвести минометный обстрел, который повлек за собой жертвы среди мирного населения в ЛНР, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Доказательства, признаны Верховным судом ЛНР достаточными для признания командира миномета младшего сержанта Артема Пухальского, виновным в совершении преступлений... Приговором суда Пухальскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как уточняется, 6 мая 2022 года командир с позывным "Буря" передал Пухальскому координаты участков местности в городе Золотое Северодонецкого района, по которым был отдан приказ открыть огонь. Пухальский приказал минометному расчету произвести прицеливание и осуществить по пять выстрелов осколочно-фугасными минами калибра 120 мм в направлении улиц Войкова и Производственная. В результате минометного обстрела по улице Войкова ранения различной степени тяжести получил пенсионер, который позднее скончался в больнице. Возле стадиона на улице Производственной еще один пожилой житель получил минно-взрывные травмы.
https://ria.ru/20230926/prigovor-1898732201.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия
Военному ВСУ дали 19 лет за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР
Суд дал военному ВСУ 19 лет тюрьмы за приказ о минометном обстреле жителей ЛНР