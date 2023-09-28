https://ria.ru/20230928/prazdnik-1899214343.html

В Запорожской области день воссоединения с Россией объявили праздничным

В Запорожской области день воссоединения с Россией объявили праздничным - РИА Новости, 28.09.2023

В Запорожской области день воссоединения с Россией объявили праздничным

День воссоединения Запорожской области с Россией объявлен в регионе праздничным нерабочим днем, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:20

2023-09-28T15:20

2023-09-28T15:20

запорожская область

россия

донецкая народная республика

владимир путин

евгений балицкий

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. День воссоединения Запорожской области с Россией объявлен в регионе праздничным нерабочим днем, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Подписал указ об установлении на территории Запорожской области дополнительного нерабочего праздничного дня 30 сентября, в День воссоединения Запорожской области с Российской Федерацией", - написал Балицкий.По его словам, в этом году нерабочий праздничный день 30 сентября переносится на понедельник 2 октября. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир путин, евгений балицкий, общество