https://ria.ru/20230928/pozhilye-1899245963.html

В Ростовской области пройдет декада пожилых людей

В Ростовской области пройдет декада пожилых людей - РИА Новости, 28.09.2023

В Ростовской области пройдет декада пожилых людей

Более 300 мероприятий организуют в Ростовской области во время декады пожилых людей, которая пройдет со 2 по 10 октября, сообщает правительство региона на... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:52

2023-09-28T16:52

2023-09-28T16:53

ростовская область

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Более 300 мероприятий организуют в Ростовской области во время декады пожилых людей, которая пройдет со 2 по 10 октября, сообщает правительство региона на сайте. "На Дону проведение различных мероприятий для людей пожилого возраста уже стало доброй традицией. Из более 300 различных культурных, спортивных, образовательных и других мероприятий, организованных во всех городах и районах области, каждый сможет выбрать что-то по душе", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Андрея Пучкова. Различные мероприятия для людей старшего возраста подготовлены не только учреждениями социального обслуживания, но и центрами занятости населения, учреждениями культуры. Так, представители старшего поколения смогут принять участие в чемпионате по компьютерному многоборью "Понятный интернет" или ежегодном фестивале творческих коллективов граждан пожилого возраста "Осенний листопад". В Таганрогском театре имени Чехова состоится благотворительный показ спектакля "Добро пожаловать!" театра-студии "Театр на ладони". Также будут проведены ярмарки вакансий и индивидуальные занятия по социальной адаптации на рынке труда, круглые столы и лекции по актуальным вопросам профилактики заболеваний, организована прямая линия по вопросам пенсионного и социального обеспечения.

https://ria.ru/20230921/nauka-1897601533.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область