https://ria.ru/20230928/pozhilye-1899245963.html
В Ростовской области пройдет декада пожилых людей
В Ростовской области пройдет декада пожилых людей - РИА Новости, 28.09.2023
В Ростовской области пройдет декада пожилых людей
Более 300 мероприятий организуют в Ростовской области во время декады пожилых людей, которая пройдет со 2 по 10 октября, сообщает правительство региона на... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:52
2023-09-28T16:52
2023-09-28T16:53
ростовская область
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Более 300 мероприятий организуют в Ростовской области во время декады пожилых людей, которая пройдет со 2 по 10 октября, сообщает правительство региона на сайте. "На Дону проведение различных мероприятий для людей пожилого возраста уже стало доброй традицией. Из более 300 различных культурных, спортивных, образовательных и других мероприятий, организованных во всех городах и районах области, каждый сможет выбрать что-то по душе", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Андрея Пучкова. Различные мероприятия для людей старшего возраста подготовлены не только учреждениями социального обслуживания, но и центрами занятости населения, учреждениями культуры. Так, представители старшего поколения смогут принять участие в чемпионате по компьютерному многоборью "Понятный интернет" или ежегодном фестивале творческих коллективов граждан пожилого возраста "Осенний листопад". В Таганрогском театре имени Чехова состоится благотворительный показ спектакля "Добро пожаловать!" театра-студии "Театр на ладони". Также будут проведены ярмарки вакансий и индивидуальные занятия по социальной адаптации на рынке труда, круглые столы и лекции по актуальным вопросам профилактики заболеваний, организована прямая линия по вопросам пенсионного и социального обеспечения.
https://ria.ru/20230921/nauka-1897601533.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область
Ростовская область , Ростовская область
В Ростовской области пройдет декада пожилых людей
В Ростовской области со 2 по 10 октября пройдет декада пожилых людей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости.
Более 300 мероприятий организуют в Ростовской области во время декады пожилых людей, которая пройдет со 2 по 10 октября, сообщает правительство региона на сайте
.
«
"На Дону проведение различных мероприятий для людей пожилого возраста уже стало доброй традицией. Из более 300 различных культурных, спортивных, образовательных и других мероприятий, организованных во всех городах и районах области, каждый сможет выбрать что-то по душе", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Андрея Пучкова.
Различные мероприятия для людей старшего возраста подготовлены не только учреждениями социального обслуживания, но и центрами занятости населения, учреждениями культуры.
Так, представители старшего поколения смогут принять участие в чемпионате по компьютерному многоборью "Понятный интернет" или ежегодном фестивале творческих коллективов граждан пожилого возраста "Осенний листопад". В Таганрогском театре имени Чехова состоится благотворительный показ спектакля "Добро пожаловать!" театра-студии "Театр на ладони".
Также будут проведены ярмарки вакансий и индивидуальные занятия по социальной адаптации на рынке труда, круглые столы и лекции по актуальным вопросам профилактики заболеваний, организована прямая линия по вопросам пенсионного и социального обеспечения.
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