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Канадский университет вернет пожертвование от семьи украинского эсэсовца - РИА Новости, 28.09.2023
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18:55 28.09.2023 (обновлено: 20:10 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/pozhertvovanie-1899283605.html
Канадский университет вернет пожертвование от семьи украинского эсэсовца
Канадский университет вернет пожертвование от семьи украинского эсэсовца - РИА Новости, 28.09.2023
Канадский университет вернет пожертвование от семьи украинского эсэсовца
Альбертский университет Канады вернул 30 тысяч канадских долларов (примерно 22 тысячи долларов США. — Прим. ред.), которые получил в виде пожертвования от семьи РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:55
2023-09-28T20:10
канада
джастин трюдо
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Альбертский университет Канады вернул 30 тысяч канадских долларов (примерно 22 тысячи долларов США. — Прим. ред.), которые получил в виде пожертвования от семьи украинского эсэсовца Ярослава Хунки, сообщил телеканал CBC."Университет признает причиненный непреднамеренный вред и сожалеет об этом. &lt;...&gt; Я хочу выразить нашу приверженность борьбе с антисемитизмом в любом его проявлении", — приводит телеканал слова из заявления вице-президента университета Верны Ю. По данным CBC, семья Хунки в 2019 году сделала пожертвование в пользу канадского института украинских исследований. После того как стало известно о прошлом нациста, университет начал проверку. Там также проверят процедуры в отношении пожертвований, чтобы они соответствовали ценностям учебного заведения.На минувшей неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца. Спикер палаты общин Энтони Рота взял на себя ответственность за приглашение Хунки и ушел в отставку.
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канада, джастин трюдо, в мире
Канада, Джастин Трюдо, В мире
Канадский университет вернет пожертвование от семьи украинского эсэсовца

CBC: университет Альберты вернет полученные от семьи эсэсовца 30 тысяч долларов

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Альбертский университет Канады вернул 30 тысяч канадских долларов (примерно 22 тысячи долларов США. — Прим. ред.), которые получил в виде пожертвования от семьи украинского эсэсовца Ярослава Хунки, сообщил телеканал CBC.
"Университет признает причиненный непреднамеренный вред и сожалеет об этом. <...> Я хочу выразить нашу приверженность борьбе с антисемитизмом в любом его проявлении", — приводит телеканал слова из заявления вице-президента университета Верны Ю.
По данным CBC, семья Хунки в 2019 году сделала пожертвование в пользу канадского института украинских исследований. После того как стало известно о прошлом нациста, университет начал проверку. Там также проверят процедуры в отношении пожертвований, чтобы они соответствовали ценностям учебного заведения.
На минувшей неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца. Спикер палаты общин Энтони Рота взял на себя ответственность за приглашение Хунки и ушел в отставку.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в Канаду
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