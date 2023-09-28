Канадский университет вернет пожертвование от семьи украинского эсэсовца
CBC: университет Альберты вернет полученные от семьи эсэсовца 30 тысяч долларов
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Альбертский университет Канады вернул 30 тысяч канадских долларов (примерно 22 тысячи долларов США. — Прим. ред.), которые получил в виде пожертвования от семьи украинского эсэсовца Ярослава Хунки, сообщил телеканал CBC.
"Университет признает причиненный непреднамеренный вред и сожалеет об этом. <...> Я хочу выразить нашу приверженность борьбе с антисемитизмом в любом его проявлении", — приводит телеканал слова из заявления вице-президента университета Верны Ю.
По данным CBC, семья Хунки в 2019 году сделала пожертвование в пользу канадского института украинских исследований. После того как стало известно о прошлом нациста, университет начал проверку. Там также проверят процедуры в отношении пожертвований, чтобы они соответствовали ценностям учебного заведения.
На минувшей неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца. Спикер палаты общин Энтони Рота взял на себя ответственность за приглашение Хунки и ушел в отставку.