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В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара
В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара - РИА Новости, 28.09.2023
В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара
Тушение пожара после взрыва на промышленном складе в Ташкенте продолжается, идет очистка прилегающей территории, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:16
2023-09-28T09:16
2023-09-28T11:11
в мире
ташкент
узбекистан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на складе в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Тушение пожара после взрыва на промышленном складе в Ташкенте продолжается, идет очистка прилегающей территории, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, в 5.02 (3.02 мск) пожар был локализован. По данным минздрава Узбекистана, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. На месте и в окрестностях взрыва пожарные продолжают полную ликвидацию возгорания, коммунальные службы ведут очистку территории от последствий взрыва. Им в помощь привлечены военные, национальная гвардия. "Начаты работы по оценке ущерба, причиненного ЧП, в течение двух-трех дней будет разработана схема компенсации", - пояснил РИА Новости представитель администрации Ташкента.Взрыв был такой силы, что от самого склада площадью около 10 тысяч квадратных метров, который принадлежит совместному предприятию Interlogistics, почти ничего не осталось.Местное интернет-издание gazeta.uz сообщает со ссылкой на менеджеров склада, что на его территории не хранились взрывоопасные и воспламеняющиеся вещества. На открытой территории склада на хранении также находились десятки новых импортных автомобилей, включая электромобили. Часть из них получила повреждения.
https://ria.ru/20230928/tashkent-1899095189.html
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Обстановка после взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте
Обстановка после взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте.
2023-09-28T09:16
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РИА Новости
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в мире, ташкент, узбекистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на складе в ташкенте
В мире, Ташкент, Узбекистан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на складе в Ташкенте
В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара
На промышленном складе в Ташкенте продолжается тушение пожара