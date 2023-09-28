https://ria.ru/20230928/pozhar-1899095742.html

В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара

В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара - РИА Новости, 28.09.2023

В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара

Тушение пожара после взрыва на промышленном складе в Ташкенте продолжается, идет очистка прилегающей территории, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:16

2023-09-28T09:16

2023-09-28T11:11

в мире

ташкент

узбекистан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на складе в ташкенте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899097574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f9c3693383447307fec8951d9e459e8.jpg

ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Тушение пожара после взрыва на промышленном складе в Ташкенте продолжается, идет очистка прилегающей территории, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, в 5.02 (3.02 мск) пожар был локализован. По данным минздрава Узбекистана, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. На месте и в окрестностях взрыва пожарные продолжают полную ликвидацию возгорания, коммунальные службы ведут очистку территории от последствий взрыва. Им в помощь привлечены военные, национальная гвардия. "Начаты работы по оценке ущерба, причиненного ЧП, в течение двух-трех дней будет разработана схема компенсации", - пояснил РИА Новости представитель администрации Ташкента.Взрыв был такой силы, что от самого склада площадью около 10 тысяч квадратных метров, который принадлежит совместному предприятию Interlogistics, почти ничего не осталось.Местное интернет-издание gazeta.uz сообщает со ссылкой на менеджеров склада, что на его территории не хранились взрывоопасные и воспламеняющиеся вещества. На открытой территории склада на хранении также находились десятки новых импортных автомобилей, включая электромобили. Часть из них получила повреждения.

https://ria.ru/20230928/tashkent-1899095189.html

ташкент

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка после взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте Обстановка после взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте. 2023-09-28T09:16 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ташкент, узбекистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на складе в ташкенте