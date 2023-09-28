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В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара - РИА Новости, 28.09.2023
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09:16 28.09.2023 (обновлено: 11:11 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/pozhar-1899095742.html
В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара
В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара - РИА Новости, 28.09.2023
В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара
Тушение пожара после взрыва на промышленном складе в Ташкенте продолжается, идет очистка прилегающей территории, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:16
2023-09-28T11:11
в мире
ташкент
узбекистан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на складе в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Тушение пожара после взрыва на промышленном складе в Ташкенте продолжается, идет очистка прилегающей территории, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, в 5.02 (3.02 мск) пожар был локализован. По данным минздрава Узбекистана, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. На месте и в окрестностях взрыва пожарные продолжают полную ликвидацию возгорания, коммунальные службы ведут очистку территории от последствий взрыва. Им в помощь привлечены военные, национальная гвардия. "Начаты работы по оценке ущерба, причиненного ЧП, в течение двух-трех дней будет разработана схема компенсации", - пояснил РИА Новости представитель администрации Ташкента.Взрыв был такой силы, что от самого склада площадью около 10 тысяч квадратных метров, который принадлежит совместному предприятию Interlogistics, почти ничего не осталось.Местное интернет-издание gazeta.uz сообщает со ссылкой на менеджеров склада, что на его территории не хранились взрывоопасные и воспламеняющиеся вещества. На открытой территории склада на хранении также находились десятки новых импортных автомобилей, включая электромобили. Часть из них получила повреждения.
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РИА Новости
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96
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Обстановка после взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте
Обстановка после взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте.
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в мире, ташкент, узбекистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на складе в ташкенте
В мире, Ташкент, Узбекистан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на складе в Ташкенте
В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара

На промышленном складе в Ташкенте продолжается тушение пожара

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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Тушение пожара после взрыва на промышленном складе в Ташкенте продолжается, идет очистка прилегающей территории, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, в 5.02 (3.02 мск) пожар был локализован. По данным минздрава Узбекистана, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
На месте и в окрестностях взрыва пожарные продолжают полную ликвидацию возгорания, коммунальные службы ведут очистку территории от последствий взрыва. Им в помощь привлечены военные, национальная гвардия.
"Начаты работы по оценке ущерба, причиненного ЧП, в течение двух-трех дней будет разработана схема компенсации", - пояснил РИА Новости представитель администрации Ташкента.
Взрыв был такой силы, что от самого склада площадью около 10 тысяч квадратных метров, который принадлежит совместному предприятию Interlogistics, почти ничего не осталось.
Местное интернет-издание gazeta.uz сообщает со ссылкой на менеджеров склада, что на его территории не хранились взрывоопасные и воспламеняющиеся вещества. На открытой территории склада на хранении также находились десятки новых импортных автомобилей, включая электромобили. Часть из них получила повреждения.
Пожар на промышленном складе в Ташкенте. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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В миреТашкентУзбекистанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на складе в Ташкенте
 
 
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