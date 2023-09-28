https://ria.ru/20230928/pozhar-1899094613.html
При пожаре в доме в Королеве пострадали три человека
При пожаре в доме в Королеве пострадали три человека - РИА Новости, 28.09.2023
При пожаре в доме в Королеве пострадали три человека
Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Королеве, из горящего здания эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей, рассказали РИА... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:07
2023-09-28T09:07
2023-09-28T09:17
происшествия
королев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Королеве, из горящего здания эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Произошло возгорание в квартире на третьем этаже жилого дома на проспекте Космонавтов", - сообщил собеседник агентства.По его словам, в результате пожара пострадали три человека. Из здания были эвакуированы 20 человек, в том числе пять детей. В 08.37 объявлена ликвидация открытого горения на площади 60 квадратных метров.
https://ria.ru/20230902/pozhar-1893874913.html
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РИА Новости
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происшествия, королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Королев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в доме в Королеве пострадали три человека
При пожаре в жилом доме в подмосковном Королеве пострадали три человека
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Королеве, из горящего здания эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Произошло возгорание в квартире на третьем этаже жилого дома на проспекте Космонавтов", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в результате пожара пострадали три человека. Из здания были эвакуированы 20 человек, в том числе пять детей. В 08.37 объявлена ликвидация открытого горения на площади 60 квадратных метров.
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