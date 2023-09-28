https://ria.ru/20230928/pozhar-1899094613.html

При пожаре в доме в Королеве пострадали три человека

При пожаре в доме в Королеве пострадали три человека - РИА Новости, 28.09.2023

При пожаре в доме в Королеве пострадали три человека

Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Королеве, из горящего здания эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей, рассказали РИА... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:07

2023-09-28T09:07

2023-09-28T09:17

происшествия

королев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Королеве, из горящего здания эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Произошло возгорание в квартире на третьем этаже жилого дома на проспекте Космонавтов", - сообщил собеседник агентства.По его словам, в результате пожара пострадали три человека. Из здания были эвакуированы 20 человек, в том числе пять детей. В 08.37 объявлена ликвидация открытого горения на площади 60 квадратных метров.

https://ria.ru/20230902/pozhar-1893874913.html

королев

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2023

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происшествия, королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)