https://ria.ru/20230928/pogoda-1899187259.html
Москвичам пообещали теплое начало октября
Москвичам пообещали теплое начало октября - РИА Новости, 28.09.2023
Москвичам пообещали теплое начало октября
В Москве начнёт холодать в воскресенье, но тёплая погода выше нормы сохранится до следующей среды, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:46
2023-09-28T13:46
2023-09-28T13:46
общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752984320_0:173:3334:2048_1920x0_80_0_0_1d0d524546c675ef76bc189d559ce78a.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Москве начнёт холодать в воскресенье, но тёплая погода выше нормы сохранится до следующей среды, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В воскресенье день будет уже вполне дождливый... Понижение - это, боже упаси, не похолодание, в воскресенье будет на 4 градуса выше нормы, это будет тёплое начало октября, оно будет длиться до 4 октября. Температурный фон ночью - около 8-10 градусов, потому что облака появятся, а облака будут препятствовать выносу тепла от подстилающей поверхности, но днём температура будет около 13-15 градусов", - сказал он. По словам Вильфанда, с конца следующей недели произойдёт понижение температуры до нормального значения. "В любом случае, отопительный период откладывается дней на 5 как минимум. Я напомню, что под отопительным периодом понимается ситуация, когда средняя суточная температура ниже 8 градусов и этот период длится 5 дней и более", - отметил он.
https://ria.ru/20230928/pogoda-1899173725.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752984320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d11f84a0bd72cf4fbc66f08b396bb0ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам пообещали теплое начало октября
Вильфанд: нехарактерно теплая погода сохранится в Москве до следующей среды
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Москве начнёт холодать в воскресенье, но тёплая погода выше нормы сохранится до следующей среды, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В воскресенье день будет уже вполне дождливый... Понижение - это, боже упаси, не похолодание, в воскресенье будет на 4 градуса выше нормы, это будет тёплое начало октября, оно будет длиться до 4 октября. Температурный фон ночью - около 8-10 градусов, потому что облака появятся, а облака будут препятствовать выносу тепла от подстилающей поверхности, но днём температура будет около 13-15 градусов", - сказал он.
По словам Вильфанда, с конца следующей недели произойдёт понижение температуры до нормального значения.
"В любом случае, отопительный период откладывается дней на 5 как минимум. Я напомню, что под отопительным периодом понимается ситуация, когда средняя суточная температура ниже 8 градусов и этот период длится 5 дней и более", - отметил он.
Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет наблюдений