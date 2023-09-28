https://ria.ru/20230928/pogoda-1899187259.html

Москвичам пообещали теплое начало октября

Москвичам пообещали теплое начало октября - РИА Новости, 28.09.2023

Москвичам пообещали теплое начало октября

В Москве начнёт холодать в воскресенье, но тёплая погода выше нормы сохранится до следующей среды, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:46

2023-09-28T13:46

2023-09-28T13:46

общество

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Москве начнёт холодать в воскресенье, но тёплая погода выше нормы сохранится до следующей среды, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В воскресенье день будет уже вполне дождливый... Понижение - это, боже упаси, не похолодание, в воскресенье будет на 4 градуса выше нормы, это будет тёплое начало октября, оно будет длиться до 4 октября. Температурный фон ночью - около 8-10 градусов, потому что облака появятся, а облака будут препятствовать выносу тепла от подстилающей поверхности, но днём температура будет около 13-15 градусов", - сказал он. По словам Вильфанда, с конца следующей недели произойдёт понижение температуры до нормального значения. "В любом случае, отопительный период откладывается дней на 5 как минимум. Я напомню, что под отопительным периодом понимается ситуация, когда средняя суточная температура ниже 8 градусов и этот период длится 5 дней и более", - отметил он.

https://ria.ru/20230928/pogoda-1899173725.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр