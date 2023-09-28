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Москвичам пообещали теплое начало октября - РИА Новости, 28.09.2023
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13:46 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/pogoda-1899187259.html
Москвичам пообещали теплое начало октября
Москвичам пообещали теплое начало октября - РИА Новости, 28.09.2023
Москвичам пообещали теплое начало октября
В Москве начнёт холодать в воскресенье, но тёплая погода выше нормы сохранится до следующей среды, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:46
2023-09-28T13:46
общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Москве начнёт холодать в воскресенье, но тёплая погода выше нормы сохранится до следующей среды, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В воскресенье день будет уже вполне дождливый... Понижение - это, боже упаси, не похолодание, в воскресенье будет на 4 градуса выше нормы, это будет тёплое начало октября, оно будет длиться до 4 октября. Температурный фон ночью - около 8-10 градусов, потому что облака появятся, а облака будут препятствовать выносу тепла от подстилающей поверхности, но днём температура будет около 13-15 градусов", - сказал он. По словам Вильфанда, с конца следующей недели произойдёт понижение температуры до нормального значения. "В любом случае, отопительный период откладывается дней на 5 как минимум. Я напомню, что под отопительным периодом понимается ситуация, когда средняя суточная температура ниже 8 градусов и этот период длится 5 дней и более", - отметил он.
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общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам пообещали теплое начало октября

Вильфанд: нехарактерно теплая погода сохранится в Москве до следующей среды

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДевушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте
Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Москве начнёт холодать в воскресенье, но тёплая погода выше нормы сохранится до следующей среды, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В воскресенье день будет уже вполне дождливый... Понижение - это, боже упаси, не похолодание, в воскресенье будет на 4 градуса выше нормы, это будет тёплое начало октября, оно будет длиться до 4 октября. Температурный фон ночью - около 8-10 градусов, потому что облака появятся, а облака будут препятствовать выносу тепла от подстилающей поверхности, но днём температура будет около 13-15 градусов", - сказал он.
По словам Вильфанда, с конца следующей недели произойдёт понижение температуры до нормального значения.
"В любом случае, отопительный период откладывается дней на 5 как минимум. Я напомню, что под отопительным периодом понимается ситуация, когда средняя суточная температура ниже 8 градусов и этот период длится 5 дней и более", - отметил он.
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ОбществоМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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