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Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет наблюдений

Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет наблюдений - РИА Новости, 28.09.2023

Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет наблюдений

Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений, заявил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:13

2023-09-28T13:13

2023-09-28T13:34

москва

общество

погода

роман вильфанд

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений, заявил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Конечно, это необычный совершенно сентябрь. По оценкам, самым сухой за весь период наблюдений с 1879 года. Ведутся регулярные наблюдения на станции ДТСХ. С 1948 идут еще и на станции ВДНХ. Повторяю, что это будет самый сухой месяц за 145 лет. И с большой степенью вероятности это будет самый теплый сентябрь тоже за весь этот период наблюдений", - сказал он.Вильфанд отметил, что сентябрь станет самым теплым в Москве за 145 лет, поскольку последние три дня этого месяца по прогнозам обещают стать "супертеплыми", "июльскими". Так, в четверг, 28 сентября, температура поднимется до отметки в плюс 23 градуса по Цельсию.

https://ria.ru/20230924/leto-1898329821.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество, погода, роман вильфанд