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Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет наблюдений - РИА Новости, 28.09.2023
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13:13 28.09.2023 (обновлено: 13:34 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/pogoda-1899173725.html
Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет наблюдений
Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет наблюдений - РИА Новости, 28.09.2023
Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет наблюдений
Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений, заявил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:13
2023-09-28T13:34
москва
общество
погода
роман вильфанд
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений, заявил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Конечно, это необычный совершенно сентябрь. По оценкам, самым сухой за весь период наблюдений с 1879 года. Ведутся регулярные наблюдения на станции ДТСХ. С 1948 идут еще и на станции ВДНХ. Повторяю, что это будет самый сухой месяц за 145 лет. И с большой степенью вероятности это будет самый теплый сентябрь тоже за весь этот период наблюдений", - сказал он.Вильфанд отметил, что сентябрь станет самым теплым в Москве за 145 лет, поскольку последние три дня этого месяца по прогнозам обещают стать "супертеплыми", "июльскими". Так, в четверг, 28 сентября, температура поднимется до отметки в плюс 23 градуса по Цельсию.
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москва, общество, погода, роман вильфанд
Москва, Общество, Погода, Роман Вильфанд
Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет наблюдений

Вильфанд: сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым за 145 лет метеонаблюдений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка во время отдыха в саду "Эрмитаж" в Москве
Девушка во время отдыха в саду Эрмитаж в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений, заявил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Конечно, это необычный совершенно сентябрь. По оценкам, самым сухой за весь период наблюдений с 1879 года. Ведутся регулярные наблюдения на станции ДТСХ. С 1948 идут еще и на станции ВДНХ. Повторяю, что это будет самый сухой месяц за 145 лет. И с большой степенью вероятности это будет самый теплый сентябрь тоже за весь этот период наблюдений", - сказал он.
Вильфанд отметил, что сентябрь станет самым теплым в Москве за 145 лет, поскольку последние три дня этого месяца по прогнозам обещают стать "супертеплыми", "июльскими". Так, в четверг, 28 сентября, температура поднимется до отметки в плюс 23 градуса по Цельсию.
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