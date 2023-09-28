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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 28.09.2023
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08:14 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/pogoda-1899090628.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 28.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Малооблачная погода и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:14
2023-09-28T08:14
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Малооблачная погода и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в четверг синоптическая карта столичного региона будет определяться северной периферией антициклона. Поэтому потеплеет до климатической нормы июня, температурный фон будет на 7-8 градусов выше положенной климатической нормы. "В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 21-23 градусов, по области плюс 19-24 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается малая облачность и до плюс 23

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКрасногвардейские пруды в Москве
Красногвардейские пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Красногвардейские пруды в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Малооблачная погода и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в четверг синоптическая карта столичного региона будет определяться северной периферией антициклона. Поэтому потеплеет до климатической нормы июня, температурный фон будет на 7-8 градусов выше положенной климатической нормы.
"В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 21-23 градусов, по области плюс 19-24 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
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