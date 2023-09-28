https://ria.ru/20230928/pogoda-1899090628.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 28.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Малооблачная погода и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:14

2023-09-28T08:14

2023-09-28T08:14

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Малооблачная погода и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в четверг синоптическая карта столичного региона будет определяться северной периферией антициклона. Поэтому потеплеет до климатической нормы июня, температурный фон будет на 7-8 градусов выше положенной климатической нормы. "В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 21-23 градусов, по области плюс 19-24 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898733799.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода