https://ria.ru/20230928/podmoskove-1899227470.html

Более 60 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили летние активности

Более 60 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили летние активности - РИА Новости, 28.09.2023

Более 60 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили летние активности

Летние мероприятия на свежем воздухе посетили свыше 60 тысяч участников проекта "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:02

2023-09-28T16:02

2023-09-28T16:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Летние мероприятия на свежем воздухе посетили свыше 60 тысяч участников проекта "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона."В этом году более 60 тысяч активных долголетов Подмосковья посетили летние мероприятия на свежем воздухе в рамках проекта губернатора. Это были всеми любимые активности проекта, масштабные и яркие события, фестивали, общеобластная зарядка, день скандинавской ходьбы", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве добавили, что подобные мероприятия позволяют активным пенсионерам провести время на свежем воздухе, а также способствуют укреплению здоровья и поддержанию физической формы.Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. На портале dolgoletie.mosreg.ru можно подробнее ознакомиться с активностями, а также записаться на ближайшее занятие.

https://ria.ru/20230928/podmoskove-1899220993.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)