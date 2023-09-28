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Более 60 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили летние активности - РИА Новости, 28.09.2023
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Новости Подмосковья
 
16:02 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/podmoskove-1899227470.html
Более 60 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили летние активности
Более 60 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили летние активности - РИА Новости, 28.09.2023
Более 60 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили летние активности
Летние мероприятия на свежем воздухе посетили свыше 60 тысяч участников проекта "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:02
2023-09-28T16:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Летние мероприятия на свежем воздухе посетили свыше 60 тысяч участников проекта "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона."В этом году более 60 тысяч активных долголетов Подмосковья посетили летние мероприятия на свежем воздухе в рамках проекта губернатора. Это были всеми любимые активности проекта, масштабные и яркие события, фестивали, общеобластная зарядка, день скандинавской ходьбы", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве добавили, что подобные мероприятия позволяют активным пенсионерам провести время на свежем воздухе, а также способствуют укреплению здоровья и поддержанию физической формы.Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. На портале dolgoletie.mosreg.ru можно подробнее ознакомиться с активностями, а также записаться на ближайшее занятие.
https://ria.ru/20230928/podmoskove-1899220993.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 60 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили летние активности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпортивная ходьба в парке
Спортивная ходьба в парке - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спортивная ходьба в парке
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Летние мероприятия на свежем воздухе посетили свыше 60 тысяч участников проекта "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В этом году более 60 тысяч активных долголетов Подмосковья посетили летние мероприятия на свежем воздухе в рамках проекта губернатора. Это были всеми любимые активности проекта, масштабные и яркие события, фестивали, общеобластная зарядка, день скандинавской ходьбы", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Отдыхающие гуляют в парке - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Почти тысяча человек посетили экскурсии в парках Подмосковья в День туризма
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В ведомстве добавили, что подобные мероприятия позволяют активным пенсионерам провести время на свежем воздухе, а также способствуют укреплению здоровья и поддержанию физической формы.
Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. На портале dolgoletie.mosreg.ru можно подробнее ознакомиться с активностями, а также записаться на ближайшее занятие.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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