https://ria.ru/20230928/podmoskove-1899227470.html
Более 60 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили летние активности
Более 60 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили летние активности - РИА Новости, 28.09.2023
Более 60 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили летние активности
Летние мероприятия на свежем воздухе посетили свыше 60 тысяч участников проекта "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:02
2023-09-28T16:02
2023-09-28T16:02
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Летние мероприятия на свежем воздухе посетили свыше 60 тысяч участников проекта "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона."В этом году более 60 тысяч активных долголетов Подмосковья посетили летние мероприятия на свежем воздухе в рамках проекта губернатора. Это были всеми любимые активности проекта, масштабные и яркие события, фестивали, общеобластная зарядка, день скандинавской ходьбы", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве добавили, что подобные мероприятия позволяют активным пенсионерам провести время на свежем воздухе, а также способствуют укреплению здоровья и поддержанию физической формы.Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. На портале dolgoletie.mosreg.ru можно подробнее ознакомиться с активностями, а также записаться на ближайшее занятие.
https://ria.ru/20230928/podmoskove-1899220993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Летние мероприятия на свежем воздухе посетили свыше 60 тысяч участников проекта "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В этом году более 60 тысяч активных долголетов Подмосковья посетили летние мероприятия на свежем воздухе в рамках проекта губернатора. Это были всеми любимые активности проекта, масштабные и яркие события, фестивали, общеобластная зарядка, день скандинавской ходьбы", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
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В ведомстве добавили, что подобные мероприятия позволяют активным пенсионерам провести время на свежем воздухе, а также способствуют укреплению здоровья и поддержанию физической формы.
Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. На портале dolgoletie.mosreg.ru можно подробнее ознакомиться с активностями, а также записаться на ближайшее занятие.