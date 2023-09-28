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В Турции заявили, что готовы начать переговоры с Россией, Сирией и Ираном
В Турции заявили, что готовы начать переговоры с Россией, Сирией и Ираном - РИА Новости, 28.09.2023
В Турции заявили, что готовы начать переговоры с Россией, Сирией и Ираном
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара готова к возобновлению переговоров министров обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:06
2023-09-28T21:06
2023-09-28T21:25
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яшар гюлер
башар асад
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АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара готова к возобновлению переговоров министров обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана."Мы всегда готовы к диалогу, к тому, чтобы сесть и обсудить... Требования сирийской стороны - это не то, что можно принять сразу. Они хотят, чтобы "Турция ушла", но почему Турция должна уходить? Опять же сирийская сторона не может найти время, чтобы разобраться с какими-то регионами, где мы установили мир и безопасность, и с теми, кто добывает и продает нефть своего народа", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, что заблокирован ли механизм переговоров министров обороны четырех стран, его слова привела газета Star.В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
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в мире, турция, сирия, россия, яшар гюлер, башар асад
В мире, Турция, Сирия, Россия, Яшар Гюлер, Башар Асад
В Турции заявили, что готовы начать переговоры с Россией, Сирией и Ираном
МО Турции заявило, что готово возобновить переговоры с Россией, Сирией и Ираном