Половина молдаван выступили против присоединения к Румынии, показал опрос
IMAS: 51% жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии
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Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг молдавский Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS).
Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, подобное объединение поддержали бы 38% респондентов (32% в феврале). В то же время 51% опрошенных считают, что страна должна оставаться независимой (55% ранее). Еще 2% граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците (3% ранее), 9% респондентов не определились с ответом (10% ранее).
Опрос проводился со 2 по 24 сентября в 72 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 822 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3,4%.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году, после распада Российской империи, Румыния ввела войска в Молдавию, проведя границу по Днестру. Созданная в Кишиневе организация "Сфатул цэрий" ("Совет страны") проголосовал за объединение с соседним государством. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.