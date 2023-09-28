https://ria.ru/20230928/obstrel-1899280278.html

В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ

В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 28.09.2023

В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ

Город Шебекино подвергся обстрелу украинских военных, пострадавших нет, но энергоснабжение в части города, а также в селах Ржевка и Нежеголь было нарушено,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:40

2023-09-28T18:40

2023-09-28T18:41

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Город Шебекино подвергся обстрелу украинских военных, пострадавших нет, но энергоснабжение в части города, а также в селах Ржевка и Нежеголь было нарушено, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи - без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь", - написал Гладков. Губернатор добавил, что подворовый обход продолжается, оперативные и аварийные службы работают на месте. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия