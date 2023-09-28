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В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:40 28.09.2023 (обновлено: 18:41 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/obstrel-1899280278.html
В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ
В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 28.09.2023
В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ
Город Шебекино подвергся обстрелу украинских военных, пострадавших нет, но энергоснабжение в части города, а также в селах Ржевка и Нежеголь было нарушено,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:40
2023-09-28T18:41
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Город Шебекино подвергся обстрелу украинских военных, пострадавших нет, но энергоснабжение в части города, а также в селах Ржевка и Нежеголь было нарушено, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи - без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь", - написал Гладков. Губернатор добавил, что подворовый обход продолжается, оперативные и аварийные службы работают на месте. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
шебекино
белгородская область
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ

Гладков: в Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Город Шебекино подвергся обстрелу украинских военных, пострадавших нет, но энергоснабжение в части города, а также в селах Ржевка и Нежеголь было нарушено, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи - без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что подворовый обход продолжается, оперативные и аварийные службы работают на месте.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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