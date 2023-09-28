https://ria.ru/20230928/obschestvoznanie-1899161627.html

В новом учебнике обществознания появится раздел по финансовой грамотности

В новом учебнике обществознания появится раздел по финансовой грамотности - РИА Новости, 28.09.2023

В новом учебнике обществознания появится раздел по финансовой грамотности

Посвященный финансовой грамотности раздел будет в новом учебнике по обществознанию, а в течение всего учебного года будет усилена работа по финансовой... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:35

2023-09-28T12:35

2023-09-28T12:35

россия

сергей кравцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_a6eb2dd3a2917549ceb73fe52ef62ba4.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посвященный финансовой грамотности раздел будет в новом учебнике по обществознанию, а в течение всего учебного года будет усилена работа по финансовой грамотности, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "В курсе обществознания мы это ввели. Сейчас разрабатывается новый государственный учебник по обществознанию, там будет целый раздел. Не только в одном классе, но и в течение всего периода обучения мы усилим работу по финансовой грамотности", - сказал Кравцов в ходе сессии "От финансовой грамотности к финансовой культуре" Московского финансового форума.

https://ria.ru/20221209/finansy-1837451377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей кравцов