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В новом учебнике обществознания появится раздел по финансовой грамотности - РИА Новости, 28.09.2023
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12:35 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/obschestvoznanie-1899161627.html
В новом учебнике обществознания появится раздел по финансовой грамотности
В новом учебнике обществознания появится раздел по финансовой грамотности - РИА Новости, 28.09.2023
В новом учебнике обществознания появится раздел по финансовой грамотности
Посвященный финансовой грамотности раздел будет в новом учебнике по обществознанию, а в течение всего учебного года будет усилена работа по финансовой... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:35
2023-09-28T12:35
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посвященный финансовой грамотности раздел будет в новом учебнике по обществознанию, а в течение всего учебного года будет усилена работа по финансовой грамотности, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "В курсе обществознания мы это ввели. Сейчас разрабатывается новый государственный учебник по обществознанию, там будет целый раздел. Не только в одном классе, но и в течение всего периода обучения мы усилим работу по финансовой грамотности", - сказал Кравцов в ходе сессии "От финансовой грамотности к финансовой культуре" Московского финансового форума.
https://ria.ru/20221209/finansy-1837451377.html
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россия, сергей кравцов
Россия, Сергей Кравцов
В новом учебнике обществознания появится раздел по финансовой грамотности

Кравцов: раздел по финансовой грамотности будет в новом учебнике обществознания

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посвященный финансовой грамотности раздел будет в новом учебнике по обществознанию, а в течение всего учебного года будет усилена работа по финансовой грамотности, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"В курсе обществознания мы это ввели. Сейчас разрабатывается новый государственный учебник по обществознанию, там будет целый раздел. Не только в одном классе, но и в течение всего периода обучения мы усилим работу по финансовой грамотности", - сказал Кравцов в ходе сессии "От финансовой грамотности к финансовой культуре" Московского финансового форума.
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