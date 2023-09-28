https://ria.ru/20230928/oblomki-1899204558.html

Генсек НАТО отреагировал на падение обломков БПЛА в Румынии

Генсек НАТО отреагировал на падение обломков БПЛА в Румынии - РИА Новости, 28.09.2023

Генсек НАТО отреагировал на падение обломков БПЛА в Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Киеве, назвал падение обломков БПЛА в Румынии "безответственным" поведением России, однако заявил, что у... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:49

2023-09-28T14:49

2023-09-28T16:25

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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Киеве, назвал падение обломков БПЛА в Румынии "безответственным" поведением России, однако заявил, что у альянса нет "никакого подтверждения". В сентябре министерство обороны Румынии сообщало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, якобы аналогичных тем, что использует РФ. В НАТО сразу после инцидента заявляли, что не имеют подтверждений о каком-либо намеренном действии со стороны России. В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет фактов, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России, и добавили, что "мы рассматриваем демарш (Румынии) как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что весьма вероятно что-то было". "Что касается обломков в Румынии, у нас нет никакого подтверждения, что это результат какой-либо намеренной атаки России против территории союзника. Но российские безответственные удары вблизи румынских границ – безответственные и дестабилизирующие", - заявил он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, отвечая на вопрос украинских журналистов о том, почему альянс "вяло" отреагировал на этот инцидент. По словам генсека, ни у кого "не должно быть сомнений, что НАТО способно защитить всех союзников". "Поэтому мы значительно усилили свое присутствие на восточном направлении, включая Румынию, большим числом сил, воздушных патрулей… Мы ведем мониторинг ситуации", - добавил Столтенберг. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230913/rumyniya-1896089229.html

https://ria.ru/20230911/nato-1895607258.html

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в мире, россия, румыния, йенс столтенберг, нато, киев