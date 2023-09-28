https://ria.ru/20230928/nauka-1899211248.html

Фальков рассказал о наследии, оставленном Курчатовым и Александровым

Фальков рассказал о наследии, оставленном Курчатовым и Александровым - РИА Новости, 28.09.2023

Фальков рассказал о наследии, оставленном Курчатовым и Александровым

Россия имеет уникальную по мировым меркам "меганаучную" инфраструктуру для исследования структуры вещества, сегодня в стране формируются большие международные... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:08

2023-09-28T15:08

2023-09-28T15:08

новости - ядерные технологии

россия

валерий фальков

игорь курчатов

курчатовский институт

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия имеет уникальную по мировым меркам "меганаучную" инфраструктуру для исследования структуры вещества, сегодня в стране формируются большие международные программы для исследований на таких установках, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Академики Игорь Курчатов и Анатолий Александров в годы советского атомного проекта заложили основы для передовых исследований, отметил Фальков в четверг в Москве на открытии выставки, посвященной этим выдающимся ученым. "Благодаря им, многим другим представителям науки, благодаря Курчатовскому институту мы сегодня имеем развитую исследовательскую инфраструктуру. И это очень важное обстоятельство, поскольку это наше конкурентное преимущество", - сказал министр. В числе передовых установок Фальков назвал перспективный синхротрон СИЛА (синхротрон-лазер) в подмосковном Протвино, высокопоточный исследовательский ядерный реактор ПИК на площадке Курчатовского института в Гатчине (Ленинградская область), Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) в наукограде Кольцово Новосибирской области. "Наличие такой инфраструктуры делает нас привлекательными для исследователей со всего мира. И мы уже сегодня формируем большие исследовательские международные программы под каждую из этих установок класса "мегасайенс", - отметил министр. "Меганаучные" установки должны составить инфраструктурную основу прорывов, определенных стратегией научно-технологического развития РФ. В России реализуется программа синхротронных и нейтронных исследований на 2019-2027 годы. Целями программы названы комплексное решение задач ускоренного развития синхротронных и нейтронных исследований, необходимых для создания прорывных технологий, а также обеспечение создания и развития исследовательской инфраструктуры в РФ. Головной научной организацией программы стал Национальный̆ исследовательский̆ центр "Курчатовский институт". Методы исследований, основанные на использовании синхротронного и нейтронного излучений, становятся сегодня основным инструментом для получения уникальных данных о структуре и свойствах веществ на уровне отдельных атомов. Синхротрон СИЛА будет превосходить по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения. Исследования на такой установке ученые позволят разработать прорывные био- и нанотехнологии. Экспериментальные возможности реактора ПИК уникальны. Он станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины. Установка СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии и других наук.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

https://ria.ru/20230928/prazdnik-1898659008.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, россия, валерий фальков, игорь курчатов, курчатовский институт