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СМИ: в Ирландии трех украинцев заподозрили в перевозке двух тонн наркотиков
СМИ: в Ирландии трех украинцев заподозрили в перевозке двух тонн наркотиков - РИА Новости, 28.09.2023
СМИ: в Ирландии трех украинцев заподозрили в перевозке двух тонн наркотиков
Ирландская полиция провела задержания шести человек, в числе которых три украинца, в связи с подозрениями в перевозке наркотических веществ после проведения... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:38
2023-09-28T15:38
2023-09-28T15:38
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ирландская полиция провела задержания шести человек, в числе которых три украинца, в связи с подозрениями в перевозке наркотических веществ после проведения операции по перехвату рекордных 2,2 тонны кокаина, сообщает в четверг телеканал RTE. "Трое мужчин — иранец и двое украинцев — были арестованы, сотрудники полиции продолжили опрашивать членов экипажа грузового судна MV Matthew, на котором были обнаружены наркотики. Еще трое мужчин — иранец, украинец и гражданин Великобритании допрашиваются в полицейских участках в (городе - ред.) Вексфорде", - говорится в материале канала. Отмечается, что обыск судна продолжается. Ранее ирландская полиция сообщила о перехвате шедшего из Южной Америки судна с 2,2 тоннами кокаина, стоимость которого примерно оценивается в 158 миллионов евро. По словам правоохранителей, это стало рекордом в истории страны. Операцию провели ирландские полицейские совместно с Военно-морской службой, Воздушным корпусом Ирландии и спецподразделением "Крыло армейских рейнджеров".
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в мире, великобритания, южная америка, ирландия
В мире, Великобритания, Южная Америка, Ирландия
СМИ: в Ирландии трех украинцев заподозрили в перевозке двух тонн наркотиков
RTE: в Ирландии трех украинцев заподозрили в перевозке 2,2 тонны кокаина