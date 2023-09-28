https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899218775.html

Верховный суд вступился за жертву телефонных мошенников

Верховный суд вступился за жертву телефонных мошенников - РИА Новости, 28.09.2023

Верховный суд вступился за жертву телефонных мошенников

Верховный суд РФ вступился за жительницу Самарской области, которая должна была выплачивать кредит, взятый на ее имя телефонными мошенниками, сказано в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:32

2023-09-28T15:32

2023-09-28T15:48

россия

самарская область

альфа-банк

общество

жилье

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за жительницу Самарской области, которая должна была выплачивать кредит, взятый на ее имя телефонными мошенниками, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. Согласно материалам дела, мошенники от ее имени позвонили на горячую линию "Альфа-Банка", отключили в личном кабинете функцию оповещения удалённого канала доступа "Альфа-Мобайл", переподключили другой мобильный номер и заключили кредитный договор на 256 500 рублей под 19,99% годовых. Одноразовый пароль для получения кредита пришел уже на номер мошенников, которые сразу вывели деньги на другой счет, параллельно похитив и средства с вкладов потерпевшей. Полиция завела уголовное дело, но не смогла найти виновного. Тогда банк обратился в суд, чтобы взыскать кредит с пострадавшей, и выиграл спор в трех инстанциях. Суды указывали, что нарушений со стороны банка при открытии расчётного счёта, оформлении соглашения о кредитовании, а также списании денежных средств со счета допущено не было, поручения и документы поступили в банк от имени потерпевшей, содержали корректную электронную подпись этого клиента, в связи с чем правомерно были приняты и исполнены банком. "Само по себе возбуждение уголовного дела в отношении неустановленных лиц еще не свидетельствует об отсутствии в действиях самого клиента признаков неосмотрительного поведения в использовании его электронной подписи и технических средств, с помощью которых он осуществлял заключение кредитного договора", - посчитали суды. С такой позицией не согласился Верховный суд РФ. "Заключение договора в результате мошеннических действий является неправомерным действием, посягающим на интересы лица, не подписывавшего соответствующий договор... Таким образом, договор, заключённый в результате мошеннических действий, является ничтожным", - сказано в определении суда. Там напомнили и позицию Конституционного суда РФ, что банкам следует принимать повышенные меры осторожности в случае подачи заявки на получение клиентом кредита и незамедлительной выдачи распоряжения о перечислении кредитных денежных средств в пользу третьего лица. Решения отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html

https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899153728.html

https://ria.ru/20230925/moshenniki-1898396678.html

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россия, самарская область, альфа-банк, общество, жилье