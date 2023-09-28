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Юрист назвал самый популярный трюк телефонных мошенников - РИА Новости, 28.09.2023
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02:15 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899074157.html
Юрист назвал самый популярный трюк телефонных мошенников
Юрист назвал самый популярный трюк телефонных мошенников - РИА Новости, 28.09.2023
Юрист назвал самый популярный трюк телефонных мошенников
Телефонные мошенники вновь используют старые схемы обмана. Самый популярный из них — трюк с голосованием, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T02:15
2023-09-28T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Телефонные мошенники вновь используют старые схемы обмана. Самый популярный из них — трюк с голосованием, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Потенциальным жертвам предлагают проголосовать — по смс или в мессенджерах — на каком-нибудь детском конкурсе по просьбе "хорошего знакомого". К сообщению прилагают ссылку, по которой нужно пройти. Однако вместо своего голоса гражданин отдаст ключ к доступу на личный аккаунт на Госуслугах.В таких случаях юрист советует связаться с человеком, от имени которого приходит сообщение. Однако не через мессенджеры — там аккаунты "хорошего знакомого", скорее всего, уже взломаны.Если аккаунт самой жертвы после перехода по ссылке тоже взломан, необходимо срочно создать новый и разослать всем контактам предупреждение о мошенниках. Затем юрист советует отправиться в офис "Мои документы" и написать заявление о смене пароля на портале "Госуслуги"."Чем быстрее вы это сделаете, тем в меньшее количество микрофинансовых организаций уйдет запросов на предоставление займов", — поясняет Соловьев.А завершить все необходимо в отделе внутренних дел по месту регистрации, подав заявление о совершении в отношении вас противоправных действий.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество
Юрист назвал самый популярный трюк телефонных мошенников

Юрист Соловьев: телефонные мошенники вновь используют старые схемы обмана

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Fotolia / lavio
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Телефонные мошенники вновь используют старые схемы обмана. Самый популярный из них — трюк с голосованием, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Потенциальным жертвам предлагают проголосовать — по смс или в мессенджерах — на каком-нибудь детском конкурсе по просьбе "хорошего знакомого". К сообщению прилагают ссылку, по которой нужно пройти. Однако вместо своего голоса гражданин отдаст ключ к доступу на личный аккаунт на Госуслугах.
В таких случаях юрист советует связаться с человеком, от имени которого приходит сообщение. Однако не через мессенджеры — там аккаунты "хорошего знакомого", скорее всего, уже взломаны.
Если аккаунт самой жертвы после перехода по ссылке тоже взломан, необходимо срочно создать новый и разослать всем контактам предупреждение о мошенниках. Затем юрист советует отправиться в офис "Мои документы" и написать заявление о смене пароля на портале "Госуслуги".
«
"Чем быстрее вы это сделаете, тем в меньшее количество микрофинансовых организаций уйдет запросов на предоставление займов", — поясняет Соловьев.
А завершить все необходимо в отделе внутренних дел по месту регистрации, подав заявление о совершении в отношении вас противоправных действий.
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