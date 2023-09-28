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США предложили России проверить соблюдение моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 28.09.2023
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22:34 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/moratoriy-1899316038.html
США предложили России проверить соблюдение моратория на ядерные испытания
США предложили России проверить соблюдение моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 28.09.2023
США предложили России проверить соблюдение моратория на ядерные испытания
Министерство энергетики США стремится продемонстрировать, что ведомство не нарушает действующий мораторий на испытания ядерного оружия в попытке, предложив... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:34
2023-09-28T22:34
россия
сша
китай
владимир путин
сергей рябков
анатолий антонов
нато
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Министерство энергетики США стремится продемонстрировать, что ведомство не нарушает действующий мораторий на испытания ядерного оружия в попытке, предложив России и Китаю проверить это, надеясь добиться большей прозрачности и снижения военной напряженности, сообщает агентство Блумберг. "Министерство энергетики США заявляет, что стремится доказать, что его инженеры не нарушают мораторий тридцатилетней давности на тестирование ядерного оружия в попытке вдохновить Китай и Россию быть более прозрачными и снизить военную напряженность", - говорится в публикации. Как пишет агентство, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации по национальной ядерной безопасности Кори Хиндерстейн, США предлагают иностранным наблюдателям присутствовать на "чувствительных тестах США, связанных с вооружениями". "Мы привержены нашему мораторию на ядерные испытания… у нас нет проблем это доказать", - приводит агентство слова Хиндерстейн. Представитель администрации также сообщила, что ответов Москвы и Пекина на предложение Вашингтона не поступило. В четверг в бюджетно-контрольном управлении США (GAO) сообщили, что Штатам будет трудно договориться с Россией по новому документу - вместо Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за ухудшения отношений, а возможность заключения с Китаем договора о контроле над ядерными вооружениями остается маловероятной. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее отметил, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
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россия, сша, китай, владимир путин, сергей рябков, анатолий антонов, нато
Россия, США, Китай, Владимир Путин, Сергей Рябков, Анатолий Антонов, НАТО
США предложили России проверить соблюдение моратория на ядерные испытания

Хиндерстейн: РФ и КНР нужно проверить соблюдение моратория на ядерные испытания

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Министерство энергетики США стремится продемонстрировать, что ведомство не нарушает действующий мораторий на испытания ядерного оружия в попытке, предложив России и Китаю проверить это, надеясь добиться большей прозрачности и снижения военной напряженности, сообщает агентство Блумберг.
"Министерство энергетики США заявляет, что стремится доказать, что его инженеры не нарушают мораторий тридцатилетней давности на тестирование ядерного оружия в попытке вдохновить Китай и Россию быть более прозрачными и снизить военную напряженность", - говорится в публикации.
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Как пишет агентство, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации по национальной ядерной безопасности Кори Хиндерстейн, США предлагают иностранным наблюдателям присутствовать на "чувствительных тестах США, связанных с вооружениями".
"Мы привержены нашему мораторию на ядерные испытания… у нас нет проблем это доказать", - приводит агентство слова Хиндерстейн.
Представитель администрации также сообщила, что ответов Москвы и Пекина на предложение Вашингтона не поступило.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее отметил, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
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