https://ria.ru/20230928/minfin-1899180751.html
Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год
Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год - РИА Новости, 28.09.2023
Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год
Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей, пусть банки кредитуют экономику, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:35
2023-09-28T13:35
2023-09-28T14:11
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей, пусть банки кредитуют экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов."Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве, и решили ограничить заимствования в текущем году где-то на триллион рублей. Снизить программу. Пускай теперь (банки - ред.) сидят и кредитуют экономику, а не бюджет", - сказал он на пленарной сессии Московского финансового форума.Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230928/rubl-1899173378.html
https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899160702.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год
Силуанов: Минфин ограничит внутренние займы на 2023 год одним триллионом рублей
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей, пусть банки кредитуют экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве, и решили ограничить заимствования в текущем году где-то на триллион рублей. Снизить программу. Пускай теперь (банки - ред.) сидят и кредитуют экономику, а не бюджет", - сказал он на пленарной сессии Московского финансового форума.
Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля
Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов