https://ria.ru/20230928/minfin-1899180751.html

Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год

Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год - РИА Новости, 28.09.2023

Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год

Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей, пусть банки кредитуют экономику, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:35

2023-09-28T13:35

2023-09-28T14:11

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей, пусть банки кредитуют экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов."Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве, и решили ограничить заимствования в текущем году где-то на триллион рублей. Снизить программу. Пускай теперь (банки - ред.) сидят и кредитуют экономику, а не бюджет", - сказал он на пленарной сессии Московского финансового форума.Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230928/rubl-1899173378.html

https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899160702.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов