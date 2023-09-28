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Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год - РИА Новости, 28.09.2023
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13:35 28.09.2023 (обновлено: 14:11 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/minfin-1899180751.html
Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год
Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год - РИА Новости, 28.09.2023
Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год
Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей, пусть банки кредитуют экономику, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:35
2023-09-28T14:11
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей, пусть банки кредитуют экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов."Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве, и решили ограничить заимствования в текущем году где-то на триллион рублей. Снизить программу. Пускай теперь (банки - ред.) сидят и кредитуют экономику, а не бюджет", - сказал он на пленарной сессии Московского финансового форума.Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230928/rubl-1899173378.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год

Силуанов: Минфин ограничит внутренние займы на 2023 год одним триллионом рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей, пусть банки кредитуют экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве, и решили ограничить заимствования в текущем году где-то на триллион рублей. Снизить программу. Пускай теперь (банки - ред.) сидят и кредитуют экономику, а не бюджет", - сказал он на пленарной сессии Московского финансового форума.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля
13:12
Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов
12:31
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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