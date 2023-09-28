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В Госдуме рассказали о применении клеток донора при суррогатном материнстве - РИА Новости, 28.09.2023
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16:13 28.09.2023 (обновлено: 17:01 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/meditsina-1899230665.html
В Госдуме рассказали о применении клеток донора при суррогатном материнстве
В Госдуме рассказали о применении клеток донора при суррогатном материнстве - РИА Новости, 28.09.2023
В Госдуме рассказали о применении клеток донора при суррогатном материнстве
Использование донорских половых клеток в программах суррогатного материнства должно быть возможно только по медицинским показаниям, в ином случае стоит... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:13
2023-09-28T17:01
общество
татьяна буцкая
госдума рф
единая россия
александр башкин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Использование донорских половых клеток в программах суррогатного материнства должно быть возможно только по медицинским показаниям, в ином случае стоит исключить такой метод лечения, сказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР)."По медицинским показаниям только должна быть такая возможность, или тогда вообще убирать такой метод лечения...", - заявила она.Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее заявил РИА Новости, что необходимо поддержать идею разрешить парам, состоящим в зарегистрированном браке, использовать донорские половые клетки в программах суррогатного материнства.Ранее в СМИ сообщалось, что Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) обратилась в комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей с просьбой разрешить парам, состоящим в зарегистрированном браке, использовать донорские половые клетки при суррогатном материнстве.
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общество, татьяна буцкая, госдума рф, единая россия, александр башкин
Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Единая Россия, Александр Башкин
В Госдуме рассказали о применении клеток донора при суррогатном материнстве

Буцкая: клетки донора при сурматеринстве должны использовать по медпоказаниям

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦентр акушерства, гинекологии и перинатологии
Центр акушерства, гинекологии и перинатологии - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Центр акушерства, гинекологии и перинатологии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Использование донорских половых клеток в программах суррогатного материнства должно быть возможно только по медицинским показаниям, в ином случае стоит исключить такой метод лечения, сказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР).
"По медицинским показаниям только должна быть такая возможность, или тогда вообще убирать такой метод лечения...", - заявила она.
Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее заявил РИА Новости, что необходимо поддержать идею разрешить парам, состоящим в зарегистрированном браке, использовать донорские половые клетки в программах суррогатного материнства.
Ранее в СМИ сообщалось, что Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) обратилась в комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей с просьбой разрешить парам, состоящим в зарегистрированном браке, использовать донорские половые клетки при суррогатном материнстве.
Здание Государственной думы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
ГД приняла проект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей
15 марта, 16:15
 
ОбществоТатьяна БуцкаяГосдума РФЕдиная РоссияАлександр Башкин
 
 
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