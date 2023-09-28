https://ria.ru/20230928/meditsina-1899230665.html

В Госдуме рассказали о применении клеток донора при суррогатном материнстве

В Госдуме рассказали о применении клеток донора при суррогатном материнстве - РИА Новости, 28.09.2023

В Госдуме рассказали о применении клеток донора при суррогатном материнстве

Использование донорских половых клеток в программах суррогатного материнства должно быть возможно только по медицинским показаниям, в ином случае стоит... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:13

2023-09-28T16:13

2023-09-28T17:01

общество

татьяна буцкая

госдума рф

единая россия

александр башкин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Использование донорских половых клеток в программах суррогатного материнства должно быть возможно только по медицинским показаниям, в ином случае стоит исключить такой метод лечения, сказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР)."По медицинским показаниям только должна быть такая возможность, или тогда вообще убирать такой метод лечения...", - заявила она.Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее заявил РИА Новости, что необходимо поддержать идею разрешить парам, состоящим в зарегистрированном браке, использовать донорские половые клетки в программах суррогатного материнства.Ранее в СМИ сообщалось, что Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) обратилась в комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей с просьбой разрешить парам, состоящим в зарегистрированном браке, использовать донорские половые клетки при суррогатном материнстве.

https://ria.ru/20230315/matkapital-1858074551.html

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общество, татьяна буцкая, госдума рф, единая россия, александр башкин