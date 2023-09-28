https://ria.ru/20230928/mashiny-1899212652.html
Еще 75 машин скорой помощи поставят подмосковным подстанциям до конца года
Еще 75 машин скорой помощи поставят подмосковным подстанциям до конца года - РИА Новости, 28.09.2023
Еще 75 машин скорой помощи поставят подмосковным подстанциям до конца года
Еще 75 машин скорой помощи поставят подмосковным подстанциям СМП до конца года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:15
2023-09-28T15:15
2023-09-28T15:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899220532_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_38a5b22b421b1b7a2387704d6842d45a.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Еще 75 машин скорой помощи поставят подмосковным подстанциям СМП до конца года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "По поручению президента в прошлом году закуплено 123 новых автомобиля, а всего за последние три года – более 600. План на этот год – 105 машин. В том числе 22 поставит Минпромторг - благодаря федеральной программе подмосковная скорая помощь получает современные отлично оснащенные автомобили. Что важно - вся техника российского производства. Тридцать машин уже переданы подмосковным подстанциям СМП, ещё 75 отправим до конца года", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным ведомства, первая партия из 14 машин поступила на подстанции в конце марта. Они отправились в Можайск, Волоколамск, Истру, Лобню, Дубну, Сергиев Посад, Королев, Ликино-Дулево, Шатуру, Егорьевск, Раменское, Домодедово, Солнечногорск, Чехов. Также новые 16 машин направлены на Волоколамскую, Дмитровскую, Дубненскую, Каширскую, Климовскую, Коломенскую, Купавинскую, Луховицкую, Ногинскую, Сергиево-Посадскую, Можайскую, Королёвскую и Жуковскую подстанции. "Автомобили укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам - дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230905/strakhovanie-1894378467.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899220532_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4adcbbb5cf2b64ef92968c140566b1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев