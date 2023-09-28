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Ростовская область лидирует по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО

Ростовская область лидирует по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО - РИА Новости, 28.09.2023

Ростовская область лидирует по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО

Ростовская область заняла первое место по несырьевому неэнергетическому экспорту в Южном федеральном округе, такие результаты объявили в Ростове-на-Дону на... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:20

2023-09-28T15:20

2023-09-28T15:20

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

ростовская область

ростов-на-дону

россия

экономика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ростовская область заняла первое место по несырьевому неэнергетическому экспорту в Южном федеральном округе, такие результаты объявили в Ростове-на-Дону на окружном совещании с регионами ЮФО по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."На совещании представители субъектов ЮФО, федеральных министерств, Российского экспортного центра и Центров поддержки экспорта, а также деловых сообществ и регионального бизнеса подвели итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в 2023 году и обсудили возможности совершенствования механизмов поддержки экспорта", - говорится в сообщении."Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе по несырьевому неэнергетическому экспорту. Это лидерство не только по итогам 2022 года, это результат стабильной работы на протяжении последних лет, в том числе благодаря поддержке федерального правительства, Российского экспортного центра. Мы диверсифицируем направления логистики товаров, делаем акцент на Африку, Азию. Будем рассчитывать, что такой межрегиональный диалог с участием РЭЦ и федеральных министерств позволит придать дополнительный импульс внешнеэкономической деятельности и в Южном федеральном округе, и в России в целом", - отметил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов."В Южном федеральном округе создаются все условия для развития экспорта. Например, несмотря на сложные внешнеэкономические условия, Ростовской области удалось не только минимизировать негативные последствия изменений внешнеэкономической и экспортной конъюнктуры, но и обеспечить значительный рост по ряду направлений. Так, если по итогам 2022 года показатель совокупного объема экспорта Ростовской области снизился на 6%, то по итогам первого полугодия 2023 года в регионе фиксируется значительная положительная динамика – прирост порядка 30% совокупного объема экспорта и почти 50% по объемам несырьевого неэнергетического экспорта", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Он добавил, что в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах ЮФО внедряется Региональный экспортный стандарт 2.0 - набор инструментов, которые позволяют создать в регионах условия для развития экспортной деятельности, сформировать инфраструктуру поддержки экспортера, обеспечит доступ компаний к мерам поддержки регионального и федерального уровня.В ходе окружного совещания по реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" РЭЦ совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти с участием общественных организаций и бизнеса вырабатывают решения по совершенствованию мер поддержки экспортно-ориентированных компаний. По итогам совещания в Ростове-на-Дону совместно выработанные предложения будут направлены в федеральное правительство.

https://ria.ru/20230912/proekty-1895841544.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), ростовская область, ростов-на-дону, россия, экономика