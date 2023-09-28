https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899152750.html

Цивилев: стенд Кузбасса на ВДНХ покажет всю многогранность региона

Цивилев: стенд Кузбасса на ВДНХ покажет всю многогранность региона - РИА Новости, 28.09.2023

Цивилев: стенд Кузбасса на ВДНХ покажет всю многогранность региона

В павильоне ВДНХ в Москве начат монтаж стенда "Кузбасс", который станет частью экспозиции "Сибирь" на Международной выставке-форуме "Россия", стенд покажет всю... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:09

2023-09-28T12:09

2023-09-28T12:31

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КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. В павильоне ВДНХ в Москве начат монтаж стенда "Кузбасс", который станет частью экспозиции "Сибирь" на Международной выставке-форуме "Россия", стенд покажет всю многогранность региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В павильоне ВДНХ в Москве начат монтаж стенда "Кузбасс", который станет частью экспозиции "Сибирь" на Международной выставке-форуме "Россия". Этот уникальный проект будет работать на территории главного выставочного комплекса страны с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Его участниками станут все субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны. Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, в рамках которых лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет", – говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках выставки пройдет серия презентационных Дней Сибирского федерального округа, которую 16 ноября откроет Кузбасс. "Наш регион подготовил оригинальный интерактивный стенд, на котором посетители выставки смогут узнать разные периоды истории Кузбасса, от доисторических обитателей – динозавров до сегодняшних достижений наших спортсменов, ученых, шахтеров. Наша задача – показать всю многогранность кузнецкой земли, ее красоту, мощь, культуру, рассказать о самобытных народах и обозначить перспективы региона как одного из самых привлекательных в стране для жизни, учебы, работы и отдыха", – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что гостей экспозиции "Кузбасс" ждут образовательная, деловая и культурная программы. Участие в них примут известные ученые и ректоры кузбасских вузов, представители НОЦ "Кузбасс". В рамках деловой программы по направлению "Туризм" запланировано проведение двух презентационных площадок: "Шерегеш" и "Кузбасс туристический. Объединяя Сибирь". Центром образовательной программы, которая пройдет в день региона – 16 ноября, станет дискуссионная площадка на тему: "Культурный вектор развития Кузбасса: Сибирский комплекс искусств" (его строят в Кемерове по поручению президента России Владимира Путина). Достижения культуры Кузбасса будут представлены на "Ярмарке регионов". Сельхозпредприятия и фермеры презентуют более 100 наименований своей продукции. С 16 по 21 ноября кузбасские рестораны проведут выставки и мастер-классы по приготовлению шорских пельменей и других блюд. Посетителям расскажут, что входит в состав шахтерского "тормозка" и угостят напитками из кузбасских ягод и трав. Достижения Кузбасса представлены на интерактивном портале. Здесь в преддверии выставки "Россия" кузбассовцы могут отдать голос за достижения своего региона.

https://ria.ru/20230919/kuzbass-1897190556.html

https://ria.ru/20230619/sirius-1879137329.html

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