Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899123053.html
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса - РИА Новости, 28.09.2023
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:08
2023-09-28T11:08
кемеровская область
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899122870_0:143:1200:818_1920x0_80_0_0_14448515b5ca536f9356728d54b2fb30.jpg
КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. "Студенты Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России вновь включились во всероссийскую акцию #ДоброВСело. Она проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Более 40 волонтеров-медиков вуза помогают фельдшерам принимать пациентов, участвуют в благоустройстве территорий ФАПов, проводят просветительскую работу с населением", – говорится в сообщении. "Благодарю волонтеров, которые самоотверженно работают наравне со специалистами. Это особенно важно сейчас, когда необходимо провести вакцинацию и уже начался сезон простудных заболеваний. Поэтому помощь волонтеров-медиков и для фельдшеров, и для населения отдаленных территорий очень актуальна", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.Уточняется, что с начала сентября десант волонтеров-медиков побывал в селе Абышево Промышленновского округа, поселке Клейзавод Ленинск-Кузнецкого округа, деревне Кондрашка Тисульского округа и селе Шарап Прокопьевского округа. В общей сложности волонтеры-медики посетят 55 ФАПов в муниципальных образованиях Кузбасса. Благодаря акции #ДоброВСело студенты КемГМУ укрепляют теоретические знания, приобретают практический опыт в оказании консультативной помощи и проведении первичного медицинского осмотра пациентов. Кроме того, проект включает просветительскую часть — мастер-классы по оказанию первой помощи, профориентационные уроки в школах и многое другое. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян. При поддержке Минздрава России в стране открыты 89 региональных отделений, объединяющих более 130 тысяч человек.
https://ria.ru/20230428/aktsiya-1868429351.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899122870_0:30:1200:930_1920x0_80_0_0_83a66409c5e01dfbc62b92697f914f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, здоровье - общество
Кемеровская область, Здоровье - Общество

Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса

© Фото : Адиминистрация Правительства КузбассаВолонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах КуZбасса
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах КуZбасса - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Адиминистрация Правительства Кузбасса
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах КуZбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте.
«
"Студенты Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России вновь включились во всероссийскую акцию #ДоброВСело. Она проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Более 40 волонтеров-медиков вуза помогают фельдшерам принимать пациентов, участвуют в благоустройстве территорий ФАПов, проводят просветительскую работу с населением", – говорится в сообщении.
"Благодарю волонтеров, которые самоотверженно работают наравне со специалистами. Это особенно важно сейчас, когда необходимо провести вакцинацию и уже начался сезон простудных заболеваний. Поэтому помощь волонтеров-медиков и для фельдшеров, и для населения отдаленных территорий очень актуальна", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Уточняется, что с начала сентября десант волонтеров-медиков побывал в селе Абышево Промышленновского округа, поселке Клейзавод Ленинск-Кузнецкого округа, деревне Кондрашка Тисульского округа и селе Шарап Прокопьевского округа. В общей сложности волонтеры-медики посетят 55 ФАПов в муниципальных образованиях Кузбасса.
Благодаря акции #ДоброВСело студенты КемГМУ укрепляют теоретические знания, приобретают практический опыт в оказании консультативной помощи и проведении первичного медицинского осмотра пациентов. Кроме того, проект включает просветительскую часть — мастер-классы по оказанию первой помощи, профориентационные уроки в школах и многое другое.
Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян. При поддержке Минздрава России в стране открыты 89 региональных отделений, объединяющих более 130 тысяч человек.
Студенты-медики в рамках акции Добро в село - 2023 помогают пациенту в поликлинике - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село" занятиями для школьников
28 апреля, 12:56
 
Кемеровская областьЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала