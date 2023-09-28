https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899123053.html

Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса

Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса - РИА Новости, 28.09.2023

Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса

Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:08

2023-09-28T11:08

2023-09-28T11:08

кемеровская область

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. "Студенты Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России вновь включились во всероссийскую акцию #ДоброВСело. Она проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Более 40 волонтеров-медиков вуза помогают фельдшерам принимать пациентов, участвуют в благоустройстве территорий ФАПов, проводят просветительскую работу с населением", – говорится в сообщении. "Благодарю волонтеров, которые самоотверженно работают наравне со специалистами. Это особенно важно сейчас, когда необходимо провести вакцинацию и уже начался сезон простудных заболеваний. Поэтому помощь волонтеров-медиков и для фельдшеров, и для населения отдаленных территорий очень актуальна", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.Уточняется, что с начала сентября десант волонтеров-медиков побывал в селе Абышево Промышленновского округа, поселке Клейзавод Ленинск-Кузнецкого округа, деревне Кондрашка Тисульского округа и селе Шарап Прокопьевского округа. В общей сложности волонтеры-медики посетят 55 ФАПов в муниципальных образованиях Кузбасса. Благодаря акции #ДоброВСело студенты КемГМУ укрепляют теоретические знания, приобретают практический опыт в оказании консультативной помощи и проведении первичного медицинского осмотра пациентов. Кроме того, проект включает просветительскую часть — мастер-классы по оказанию первой помощи, профориентационные уроки в школах и многое другое. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян. При поддержке Минздрава России в стране открыты 89 региональных отделений, объединяющих более 130 тысяч человек.

https://ria.ru/20230428/aktsiya-1868429351.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, здоровье - общество