https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899123053.html
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса - РИА Новости, 28.09.2023
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:08
2023-09-28T11:08
2023-09-28T11:08
кемеровская область
здоровье - общество
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КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. "Студенты Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России вновь включились во всероссийскую акцию #ДоброВСело. Она проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Более 40 волонтеров-медиков вуза помогают фельдшерам принимать пациентов, участвуют в благоустройстве территорий ФАПов, проводят просветительскую работу с населением", – говорится в сообщении. "Благодарю волонтеров, которые самоотверженно работают наравне со специалистами. Это особенно важно сейчас, когда необходимо провести вакцинацию и уже начался сезон простудных заболеваний. Поэтому помощь волонтеров-медиков и для фельдшеров, и для населения отдаленных территорий очень актуальна", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.Уточняется, что с начала сентября десант волонтеров-медиков побывал в селе Абышево Промышленновского округа, поселке Клейзавод Ленинск-Кузнецкого округа, деревне Кондрашка Тисульского округа и селе Шарап Прокопьевского округа. В общей сложности волонтеры-медики посетят 55 ФАПов в муниципальных образованиях Кузбасса. Благодаря акции #ДоброВСело студенты КемГМУ укрепляют теоретические знания, приобретают практический опыт в оказании консультативной помощи и проведении первичного медицинского осмотра пациентов. Кроме того, проект включает просветительскую часть — мастер-классы по оказанию первой помощи, профориентационные уроки в школах и многое другое. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян. При поддержке Минздрава России в стране открыты 89 региональных отделений, объединяющих более 130 тысяч человек.
https://ria.ru/20230428/aktsiya-1868429351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, здоровье - общество
Кемеровская область, Здоровье - Общество
КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости.
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте
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«
"Студенты Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России вновь включились во всероссийскую акцию #ДоброВСело. Она проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Более 40 волонтеров-медиков вуза помогают фельдшерам принимать пациентов, участвуют в благоустройстве территорий ФАПов, проводят просветительскую работу с населением", – говорится в сообщении.
"Благодарю волонтеров, которые самоотверженно работают наравне со специалистами. Это особенно важно сейчас, когда необходимо провести вакцинацию и уже начался сезон простудных заболеваний. Поэтому помощь волонтеров-медиков и для фельдшеров, и для населения отдаленных территорий очень актуальна", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Уточняется, что с начала сентября десант волонтеров-медиков побывал в селе Абышево Промышленновского округа, поселке Клейзавод Ленинск-Кузнецкого округа, деревне Кондрашка Тисульского округа и селе Шарап Прокопьевского округа. В общей сложности волонтеры-медики посетят 55 ФАПов в муниципальных образованиях Кузбасса.
Благодаря акции #ДоброВСело студенты КемГМУ укрепляют теоретические знания, приобретают практический опыт в оказании консультативной помощи и проведении первичного медицинского осмотра пациентов. Кроме того, проект включает просветительскую часть — мастер-классы по оказанию первой помощи, профориентационные уроки в школах и многое другое.
Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян. При поддержке Минздрава России в стране открыты 89 региональных отделений, объединяющих более 130 тысяч человек.
Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село" занятиями для школьников