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Мурманские энергетики смонтировали модульные котельные в Приморске

Мурманские энергетики смонтировали модульные котельные в Приморске - РИА Новости, 28.09.2023

Мурманские энергетики смонтировали модульные котельные в Приморске

Энергетики АО "Мурманэнергосбыт" смонтировали блочно-модульные котельные, которые предстоящей зимой будут обогревать больницу, почту, полицию и учебные... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:54

2023-09-28T12:54

2023-09-28T12:54

надежные люди

запорожская область

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приморск

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МУРМАНСК, 28 сен - РИА Новости. Энергетики АО "Мурманэнергосбыт" смонтировали блочно-модульные котельные, которые предстоящей зимой будут обогревать больницу, почту, полицию и учебные заведения в Приморске Запорожской области, с которым у Мурманской области заключено соглашение о сотрудничестве, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ северного региона. "Новое газовое оборудование было приобретено администрацией Запорожской области. Заполярные энергетики взяли на себя работы по монтажу, а также приобретению необходимого дополнительного оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, что в предстоящем отопительном сезоне, который начнется 15 октября, новые котельные будут обогревать больницу, почту, отделение полиции, несколько учебных заведений в районном центре. Действующие ранее твердотопливные котельные приведены в порядок и сохранены в качестве резервных. Специалисты из Мурманской области помогают налаживать мирную жизнь в Приморском районе Запорожской области, с которой правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве. Главная цель соглашения - помочь подшефной территории в обустройстве мирной жизни. План по оказанию помощи включает в себя более 40 мероприятий в различных сферах - ЖКХ, образовании, культуре, спорте.

https://ria.ru/20230913/tsement-1896142311.html

https://ria.ru/20230905/remont-1894272621.html

запорожская область

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запорожская область, мурманская область, приморск