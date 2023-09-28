https://ria.ru/20230928/kontrol-1899266904.html

Решетников призвал к обсуждению разных мер валютного контроля

Решетников призвал к обсуждению разных мер валютного контроля - РИА Новости, 28.09.2023

Решетников призвал к обсуждению разных мер валютного контроля

Необходимо обсуждать разные инструменты валютного контроля, в том числе временные, иначе за открытость придется постоянно платить повышенной ключевой ставкой,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:46

2023-09-28T17:46

2023-09-28T17:46

экономика

россия

максим решетников

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Необходимо обсуждать разные инструменты валютного контроля, в том числе временные, иначе за открытость придется постоянно платить повышенной ключевой ставкой, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на сессии Московского финансового форума. "Мне кажется, нам надо выстраивать более сложную систему. Ведь даже ЦБ, коллеги Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной - ред.) допускают, что возможно ограничение движения капитала на временном периоде. Так мы и не говорим навсегда - давайте просто пробовать какие-то новые инструменты, иначе нам за открытость придется постоянно платить повышенной ставкой", - сказал Решетников. Решетников напомнил, что, когда процесс ослабления рубля начался, в конце июля - начале августа, платежный баланс России был достаточно слабый, но сейчас ситуация сильно изменилась. "Всё-таки экспорт вырос, мы это видим на основе недельных данных. Но я приведу две цифры, которые, как мне кажется, серьезно покажут ситуацию: у нас доля рублей за экспорт, которые сейчас приходят, по данным Центрального банка, в июле составила 41%. Ещё в январе это было 34%... Это с одной стороны хорошо, мы же всегда говорили: давайте рублевые расчеты. Вон они - рублевый расчеты", - сказал Решетников. При этом в импорте у нас 30% доля рублей. "И второй момент - даже та валюта, которая сюда возвращается, по последней неделе, 30% этой валюты крупные компании откупили обратно. То есть у нас 60% возвращается в валюте, из этих 60% еще 30% обратно конвертируется. И вот то, что остается, то, собственно говоря, идет на оплату импорта, операции по выводу и так далее", - продолжил министр. В этой ситуации, по словам министра, надо разобраться, какие есть инструменты для реагирования на ситуацию. Один из них - это ключевая ставка, с помощью которой ЦБ пытается снизить общий спрос в экономике. "У нас есть валютное регулирование - репатриация валютной выручки, обязательная продажа и так далее - но в принципе при этих параметрах - штука мало работающая. Из того, что коллеги должны возвращать - они реально возвращают 85%... Но еще раз подчеркну, возвращают в рублях. Мы что говорим - пусть в рублях не возвращают, пусть все возвращают в валюте? Тогда зачем мы переводили внешнюю торговлю в рубли? Поэтому мне кажется, нам здесь надо вырабатывать какие-то более сложные решения", - подчеркнул Решетников. Он добавил, что какие-то ограничения, которые принимают большинство стран мира, можно посчитать и обсудить, а также проанализировать структуру текущего кредитования. "У нас ведь очень много рублей сейчас обслуживает внешнюю торговлю, и в тех цифрах роста кредита, которые нас иногда радуют, большая доля, растущая доля - то, что обслуживает международную торговлю. Что такое 41% (экспортной выручки - ред). у нас возвращается рублями, это значит у нас за рубежом есть валютный рынок, и в принципе он уже скоро будет сопоставим с нашим, и там какой-то другой регулятор этот будет как-то регулировать... Поэтому мне кажется, все-таки контроль или хотя бы мониторинг переводов (необходим - ред.)", - добавил он. Он указал, что власти вместе с ЦБ РФ сейчас изучают вопросы - "сколько у нас за рубежом рублей, сколько у нас остатков на корреспондентских счетах там за рубежом рублей, и как эти цифры меняются". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230928/rubl-1899173378.html

https://ria.ru/20230928/blokcheyn-1899163178.html

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экономика, россия, максим решетников, центральный банк рф (цб рф)