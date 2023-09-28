https://ria.ru/20230928/kokain-1899270906.html
Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна
Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна - РИА Новости, 28.09.2023
Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна
Сотрудники испанских спецслужб перехватили в водах близ Кабо-Верде тонну кокаина на рыболовецком судне, направлявшемся в Испанию, сообщило в четверг... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:00
2023-09-28T18:00
2023-09-28T18:03
в мире
испания
кабо-верде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg
МАДРИД, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники испанских спецслужб перехватили в водах близ Кабо-Верде тонну кокаина на рыболовецком судне, направлявшемся в Испанию, сообщило в четверг министерство внутренних дел королевства в пресс-релизе. "Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с португальской судебной полицией и таможенным надзором Налогового агентства перехватили в водах близ Кабо-Верде рыболовецкое судно без флага, на которое было загружено 1000 килограмм кокаина", - сообщили в МВД Испании.Отмечается, что шесть членов экипажа судна, следовавшего в Испанию, были задержаны. Двое из них имеют албанское гражданство, остальные - гайанское. Согласно министерству, операция проводилась в сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и военно-морскими силами Испании. В ходе расследования агенты службы безопасности обнаружили "на кормовой палубе 40 тюков, обычно используемых для перевозки гидрохлорида кокаина".
https://ria.ru/20230830/sudno-1893216030.html
испания
кабо-верде
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_66:0:1602:1152_1920x0_80_0_0_571c440bca9c0b80d682374554848c5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, кабо-верде
В мире, Испания, Кабо-Верде
Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна
Полиция Испании перехватила рыболовецкое судно с тонной кокаина близ Кабо-Верде