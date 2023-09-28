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Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна - РИА Новости, 28.09.2023
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18:00 28.09.2023 (обновлено: 18:03 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kokain-1899270906.html
Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна
Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна - РИА Новости, 28.09.2023
Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна
Сотрудники испанских спецслужб перехватили в водах близ Кабо-Верде тонну кокаина на рыболовецком судне, направлявшемся в Испанию, сообщило в четверг... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:00
2023-09-28T18:03
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испания
кабо-верде
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МАДРИД, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники испанских спецслужб перехватили в водах близ Кабо-Верде тонну кокаина на рыболовецком судне, направлявшемся в Испанию, сообщило в четверг министерство внутренних дел королевства в пресс-релизе. &quot;Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с португальской судебной полицией и таможенным надзором Налогового агентства перехватили в водах близ Кабо-Верде рыболовецкое судно без флага, на которое было загружено 1000 килограмм кокаина&quot;, - сообщили в МВД Испании.Отмечается, что шесть членов экипажа судна, следовавшего в Испанию, были задержаны. Двое из них имеют албанское гражданство, остальные - гайанское. Согласно министерству, операция проводилась в сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и военно-морскими силами Испании. В ходе расследования агенты службы безопасности обнаружили "на кормовой палубе 40 тюков, обычно используемых для перевозки гидрохлорида кокаина".
https://ria.ru/20230830/sudno-1893216030.html
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в мире, испания, кабо-верде
В мире, Испания, Кабо-Верде
Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна

Полиция Испании перехватила рыболовецкое судно с тонной кокаина близ Кабо-Верде

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники испанских спецслужб перехватили в водах близ Кабо-Верде тонну кокаина на рыболовецком судне, направлявшемся в Испанию, сообщило в четверг министерство внутренних дел королевства в пресс-релизе.
«

"Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с португальской судебной полицией и таможенным надзором Налогового агентства перехватили в водах близ Кабо-Верде рыболовецкое судно без флага, на которое было загружено 1000 килограмм кокаина", - сообщили в МВД Испании.

Отмечается, что шесть членов экипажа судна, следовавшего в Испанию, были задержаны. Двое из них имеют албанское гражданство, остальные - гайанское.
Согласно министерству, операция проводилась в сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и военно-морскими силами Испании. В ходе расследования агенты службы безопасности обнаружили "на кормовой палубе 40 тюков, обычно используемых для перевозки гидрохлорида кокаина".
Канарские острова - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
У Канарских островов перехватили судно с более чем шестью тоннами гашиша
30 августа, 17:16
 
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