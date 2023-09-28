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Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна

Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна - РИА Новости, 28.09.2023

Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна

Сотрудники испанских спецслужб перехватили в водах близ Кабо-Верде тонну кокаина на рыболовецком судне, направлявшемся в Испанию, сообщило в четверг... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:00

2023-09-28T18:00

2023-09-28T18:03

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МАДРИД, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники испанских спецслужб перехватили в водах близ Кабо-Верде тонну кокаина на рыболовецком судне, направлявшемся в Испанию, сообщило в четверг министерство внутренних дел королевства в пресс-релизе. "Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с португальской судебной полицией и таможенным надзором Налогового агентства перехватили в водах близ Кабо-Верде рыболовецкое судно без флага, на которое было загружено 1000 килограмм кокаина", - сообщили в МВД Испании.Отмечается, что шесть членов экипажа судна, следовавшего в Испанию, были задержаны. Двое из них имеют албанское гражданство, остальные - гайанское. Согласно министерству, операция проводилась в сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и военно-морскими силами Испании. В ходе расследования агенты службы безопасности обнаружили "на кормовой палубе 40 тюков, обычно используемых для перевозки гидрохлорида кокаина".

https://ria.ru/20230830/sudno-1893216030.html

испания

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в мире, испания, кабо-верде