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Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США - РИА Новости, 28.09.2023
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01:47 28.09.2023 (обновлено: 03:04 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kim-1899079234.html
Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США
Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США - РИА Новости, 28.09.2023
Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США
КНДР необходимо укрепить отношения с государствами, которые противостоят "гегемонистской стратегии США и Запада", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T01:47
2023-09-28T03:04
в мире
сша
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КНДР необходимо укрепить отношения с государствами, которые противостоят "гегемонистской стратегии США и Запада", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. "(Необходимо - ред.) далее развивать солидарность с государствами, выступающими против стратегии гегемонии США и Запада", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова Ким Чен Ына, которые он произнес на съезде Верховного народного собрания (ВНС) КНДР. Лидер КНДР также отметил, что в настоящий момент "реализуется структура второй холодной войны" из-за "империалистических реакционных сил". Он подчеркнул, что существование суверенных государств оказывается под серьезной угрозой.
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сша
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в мире, сша, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, США, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США

Ким Чен Ын: нужно укрепить связи со странами, которые противостоят гегемонии США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КНДР необходимо укрепить отношения с государствами, которые противостоят "гегемонистской стратегии США и Запада", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
"(Необходимо - ред.) далее развивать солидарность с государствами, выступающими против стратегии гегемонии США и Запада", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова Ким Чен Ына, которые он произнес на съезде Верховного народного собрания (ВНС) КНДР.
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Лидер КНДР также отметил, что в настоящий момент "реализуется структура второй холодной войны" из-за "империалистических реакционных сил". Он подчеркнул, что существование суверенных государств оказывается под серьезной угрозой.
 
В миреСШАКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
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