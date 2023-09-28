https://ria.ru/20230928/kim-1899079234.html
Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США
Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США - РИА Новости, 28.09.2023
Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США
КНДР необходимо укрепить отношения с государствами, которые противостоят "гегемонистской стратегии США и Запада", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T01:47
2023-09-28T01:47
2023-09-28T03:04
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КНДР необходимо укрепить отношения с государствами, которые противостоят "гегемонистской стратегии США и Запада", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. "(Необходимо - ред.) далее развивать солидарность с государствами, выступающими против стратегии гегемонии США и Запада", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова Ким Чен Ына, которые он произнес на съезде Верховного народного собрания (ВНС) КНДР. Лидер КНДР также отметил, что в настоящий момент "реализуется структура второй холодной войны" из-за "империалистических реакционных сил". Он подчеркнул, что существование суверенных государств оказывается под серьезной угрозой.
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в мире, сша, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, США, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США
Ким Чен Ын: нужно укрепить связи со странами, которые противостоят гегемонии США
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КНДР необходимо укрепить отношения с государствами, которые противостоят "гегемонистской стратегии США и Запада", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
"(Необходимо - ред.) далее развивать солидарность с государствами, выступающими против стратегии гегемонии США и Запада", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова Ким Чен Ына, которые он произнес на съезде Верховного народного собрания (ВНС) КНДР.
В КНДР рассказали, зачем развивают ядерное оружие
Лидер КНДР также отметил, что в настоящий момент "реализуется структура второй холодной войны" из-за "империалистических реакционных сил". Он подчеркнул, что существование суверенных государств оказывается под серьезной угрозой.