https://ria.ru/20230928/kim-1899079234.html

Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США

Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США - РИА Новости, 28.09.2023

Ким Чен Ын призвал к сотрудничеству против гегемонии США

КНДР необходимо укрепить отношения с государствами, которые противостоят "гегемонистской стратегии США и Запада", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T01:47

2023-09-28T01:47

2023-09-28T03:04

в мире

сша

ким чен ын

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_915:0:3072:1213_1920x0_80_0_0_606493adfd934f41e6b600bba1bce6fe.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КНДР необходимо укрепить отношения с государствами, которые противостоят "гегемонистской стратегии США и Запада", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. "(Необходимо - ред.) далее развивать солидарность с государствами, выступающими против стратегии гегемонии США и Запада", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова Ким Чен Ына, которые он произнес на съезде Верховного народного собрания (ВНС) КНДР. Лидер КНДР также отметил, что в настоящий момент "реализуется структура второй холодной войны" из-за "империалистических реакционных сил". Он подчеркнул, что существование суверенных государств оказывается под серьезной угрозой.

https://ria.ru/20230928/kndr-1899077385.html

сша

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ким чен ын, кндр (северная корея)