https://ria.ru/20230928/kharkovskaya-1899208571.html
Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России
Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России - РИА Новости, 28.09.2023
Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России
Населенные пункты на подконтрольной РФ части Харьковской области собираются подключить к электричеству от соседних регионов, сообщил глава администрации региона РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:00
2023-09-28T15:00
2023-09-28T15:00
специальная военная операция на украине
экономика
жкх
харьковская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828319010_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_d8f7441d14a2e6a6f43ce5914ab2a5ba.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Населенные пункты на подконтрольной РФ части Харьковской области собираются подключить к электричеству от соседних регионов, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Решаем вопрос о подключении к электричеству все наши населенные пункты от соседних регионов. Необходимая работа по обеспечению людей электроэнергией выполняются, невзирая на обстрелы со стороны противника", - сообщил Ганчев. По его информации, также в регионе продолжают готовиться к зиме, идет заготовка дров. Ганчев отметил, что военные помогают разминировать лесопосадки для заготовки сухостоя.
https://ria.ru/20230928/svo-1899196676.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828319010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe91322f25315c6f35e320cd7ef1b7ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, ЖКХ, Харьковская область, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России
Ганчев: населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России