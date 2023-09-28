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Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/kharkovskaya-1899208571.html
Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России
Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России - РИА Новости, 28.09.2023
Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России
Населенные пункты на подконтрольной РФ части Харьковской области собираются подключить к электричеству от соседних регионов, сообщил глава администрации региона РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:00
2023-09-28T15:00
специальная военная операция на украине
экономика
жкх
харьковская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Населенные пункты на подконтрольной РФ части Харьковской области собираются подключить к электричеству от соседних регионов, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Решаем вопрос о подключении к электричеству все наши населенные пункты от соседних регионов. Необходимая работа по обеспечению людей электроэнергией выполняются, невзирая на обстрелы со стороны противника", - сообщил Ганчев. По его информации, также в регионе продолжают готовиться к зиме, идет заготовка дров. Ганчев отметил, что военные помогают разминировать лесопосадки для заготовки сухостоя.
https://ria.ru/20230928/svo-1899196676.html
харьковская область
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экономика, жкх, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, ЖКХ, Харьковская область, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России

Ганчев: населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБТР-82А на блокпосту в Харьковской области
БТР-82А на блокпосту в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
БТР-82А на блокпосту в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Населенные пункты на подконтрольной РФ части Харьковской области собираются подключить к электричеству от соседних регионов, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"Решаем вопрос о подключении к электричеству все наши населенные пункты от соседних регионов. Необходимая работа по обеспечению людей электроэнергией выполняются, невзирая на обстрелы со стороны противника", - сообщил Ганчев.
По его информации, также в регионе продолжают готовиться к зиме, идет заготовка дров. Ганчев отметил, что военные помогают разминировать лесопосадки для заготовки сухостоя.
Танк Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области
14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЖКХХарьковская областьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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