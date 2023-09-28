https://ria.ru/20230928/kharkovskaya-1899208571.html

Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России

Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России - РИА Новости, 28.09.2023

Населенные пункты Харьковской области обеспечат электричеством из России

Населенные пункты на подконтрольной РФ части Харьковской области собираются подключить к электричеству от соседних регионов, сообщил глава администрации региона РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:00

2023-09-28T15:00

2023-09-28T15:00

специальная военная операция на украине

экономика

жкх

харьковская область

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Населенные пункты на подконтрольной РФ части Харьковской области собираются подключить к электричеству от соседних регионов, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Решаем вопрос о подключении к электричеству все наши населенные пункты от соседних регионов. Необходимая работа по обеспечению людей электроэнергией выполняются, невзирая на обстрелы со стороны противника", - сообщил Ганчев. По его информации, также в регионе продолжают готовиться к зиме, идет заготовка дров. Ганчев отметил, что военные помогают разминировать лесопосадки для заготовки сухостоя.

https://ria.ru/20230928/svo-1899196676.html

харьковская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, жкх, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр