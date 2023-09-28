https://ria.ru/20230928/karabakh-1899223712.html
В Азербайджане объявили о начале предварительной регистрации армян Карабаха
В Азербайджане объявили о начале предварительной регистрации армян Карабаха - РИА Новости, 28.09.2023
В Азербайджане объявили о начале предварительной регистрации армян Карабаха
Власти Азербайджана объявили о начале предварительной регистрации армян Карабаха с целью определения их юридического статуса. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:47
2023-09-28T15:47
2023-09-28T16:33
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
в мире
жилье
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БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Власти Азербайджана объявили о начале предварительной регистрации армян Карабаха с целью определения их юридического статуса."С целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, в азербайджанское общество и создания им возможностей пользоваться покровительством Азербайджанского государства, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса данных лиц", - - говорится в сообщении администрации президента Азербайджана."В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация лиц, проживающих в Карабахском экономическом районе. Прием обращений и процесс регистрации будут осуществляться в электронном порядке", - добавляется в сообщении.По данным администрации Алиева, предварительная регистрация создаст условия для эффективного пользования армянскими жителями, проживающими в Карабахском экономическом районе, всеми государственными услугами, а также удовлетворения их социально-экономических и гуманитарных потребностей."Администрация Президента Азербайджанской Республики доводит до внимания, что для предварительной регистрации армянские жители, проживающие в Карабахском экономическом районе, добровольно могут обратиться на портал reintegration.gov.az или по телефонному номеру +994125260919. Адрес электронной почты: info@reintegration.gov.az. В дополнение, в ближайшее время будет организован прием обращений на местах", - отмечается в релизе администрации президента Азербайджана.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, в мире, жилье, общество
Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Жилье, Общество
В Азербайджане объявили о начале предварительной регистрации армян Карабаха
Власти Азербайджана объявили о начале предварительной регистрации армян Карабаха
БАКУ, 28 сен - РИА Новости.
Власти Азербайджана объявили
о начале предварительной регистрации армян Карабаха с целью определения их юридического статуса.
"С целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, в азербайджанское общество и создания им возможностей пользоваться покровительством Азербайджанского государства, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса данных лиц", - - говорится в сообщении администрации президента Азербайджана.
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"В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация лиц, проживающих в Карабахском экономическом районе. Прием обращений и процесс регистрации будут осуществляться в электронном порядке", - добавляется в сообщении.
По данным администрации Алиева, предварительная регистрация создаст условия для эффективного пользования армянскими жителями, проживающими в Карабахском экономическом районе, всеми государственными услугами, а также удовлетворения их социально-экономических и гуманитарных потребностей.
"Администрация Президента Азербайджанской Республики доводит до внимания, что для предварительной регистрации армянские жители, проживающие в Карабахском экономическом районе, добровольно могут обратиться на портал reintegration.gov.az или по телефонному номеру +994125260919. Адрес электронной почты: info@reintegration.gov.az. В дополнение, в ближайшее время будет организован прием обращений на местах", - отмечается в релизе администрации президента Азербайджана.
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