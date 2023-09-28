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Оттава затянет вопрос об экстрадиции эсэсовца до его кончины, считает посол - РИА Новости, 28.09.2023
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20:57 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/kanada-1899304605.html
Оттава затянет вопрос об экстрадиции эсэсовца до его кончины, считает посол
Оттава затянет вопрос об экстрадиции эсэсовца до его кончины, считает посол - РИА Новости, 28.09.2023
Оттава затянет вопрос об экстрадиции эсэсовца до его кончины, считает посол
Россия не строит иллюзий относительно перспектив возможной экстрадиции украинского эсэсовца Ярослава Хунки, полагая, что Канада затянет бюрократический процесс... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:57
2023-09-28T20:57
в мире
канада
оттава
олег степанов
ярослав хунка
россия
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Россия не строит иллюзий относительно перспектив возможной экстрадиции украинского эсэсовца Ярослава Хунки, полагая, что Канада затянет бюрократический процесс вплоть до кончины нациста, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "Я уверен, к сожалению, уверен, что канадские власти запустят настолько длинный бюрократический процесс, что этому 98-летнему эсэсовцу дадут просто здесь уйти в мир иной, чтобы не признать его реальное преступление (в правовой - ред.) плоскости. Такова, к сожалению, реальность Канады сегодняшнего дня", - сказал Степанов. По словам главы российской дипмиссии, на вероятность такого исхода указывает случай с пособником нацистов Гельмутом Оберлендером, судебный процесс над которым затянулся вплоть до его кончины в возрасте 97 лет осенью 2021 года. На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку, а в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес публичные извинения в связи с произошедшим.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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в мире, канада, оттава, олег степанов, ярослав хунка, россия
В мире, Канада, Оттава, Олег Степанов, Ярослав Хунка, Россия
Оттава затянет вопрос об экстрадиции эсэсовца до его кончины, считает посол

Степанов: Канада затянет вопрос об экстрадиции эсэсовца Хунки до его кончины

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Россия не строит иллюзий относительно перспектив возможной экстрадиции украинского эсэсовца Ярослава Хунки, полагая, что Канада затянет бюрократический процесс вплоть до кончины нациста, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Я уверен, к сожалению, уверен, что канадские власти запустят настолько длинный бюрократический процесс, что этому 98-летнему эсэсовцу дадут просто здесь уйти в мир иной, чтобы не признать его реальное преступление (в правовой - ред.) плоскости. Такова, к сожалению, реальность Канады сегодняшнего дня", - сказал Степанов.
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения
25 сентября, 17:58
По словам главы российской дипмиссии, на вероятность такого исхода указывает случай с пособником нацистов Гельмутом Оберлендером, судебный процесс над которым затянулся вплоть до его кончины в возрасте 97 лет осенью 2021 года.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку, а в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес публичные извинения в связи с произошедшим.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
26 сентября, 08:00
 
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