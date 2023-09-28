Оттава затянет вопрос об экстрадиции эсэсовца до его кончины, считает посол
Степанов: Канада затянет вопрос об экстрадиции эсэсовца Хунки до его кончины
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Россия не строит иллюзий относительно перспектив возможной экстрадиции украинского эсэсовца Ярослава Хунки, полагая, что Канада затянет бюрократический процесс вплоть до кончины нациста, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Я уверен, к сожалению, уверен, что канадские власти запустят настолько длинный бюрократический процесс, что этому 98-летнему эсэсовцу дадут просто здесь уйти в мир иной, чтобы не признать его реальное преступление (в правовой - ред.) плоскости. Такова, к сожалению, реальность Канады сегодняшнего дня", - сказал Степанов.
По словам главы российской дипмиссии, на вероятность такого исхода указывает случай с пособником нацистов Гельмутом Оберлендером, судебный процесс над которым затянулся вплоть до его кончины в возрасте 97 лет осенью 2021 года.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку, а в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес публичные извинения в связи с произошедшим.