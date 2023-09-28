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Песков надеется, что Канада вынесет урок после позора с эсэсовцем
Песков надеется, что Канада вынесет урок после позора с эсэсовцем - РИА Новости, 28.09.2023
Песков надеется, что Канада вынесет урок после позора с эсэсовцем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Канаде очень важно вынести урок после позора с чествованием престарелого украинца-эсэсовца в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:43
2023-09-28T13:43
2023-09-28T13:43
канада
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Канаде очень важно вынести урок после позора с чествованием престарелого украинца-эсэсовца в парламенте и начать поддерживать антифашистские инициативы. "Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и свою позицию потом уже проявляла, когда она слышит такие инициативы РФ, и чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами. ...Я думаю, что главное – это осознать недопустимость такого в будущем и осознать дефицит знаний в такой стране, как Канада, такого страшного явления, как нацизм и фашизм… Вот эти знания нужно прививать и именно делать это как прививку против того, чтобы нацизм не повторялся, а то, что повторяется, чтобы искоренялось", - сказал Песков. На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
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канада, в мире, дмитрий песков, ярослав хунка, владимир зеленский
Канада, В мире, Дмитрий Песков, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский
Песков надеется, что Канада вынесет урок после позора с эсэсовцем
Песков надеется, что Канада вынесет урок после позора с чествованием эсэсовца
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Канаде очень важно вынести урок после позора с чествованием престарелого украинца-эсэсовца в парламенте и начать поддерживать антифашистские инициативы.
"Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и свою позицию потом уже проявляла, когда она слышит такие инициативы РФ, и чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами. ...Я думаю, что главное – это осознать недопустимость такого в будущем и осознать дефицит знаний в такой стране, как Канада, такого страшного явления, как нацизм и фашизм… Вот эти знания нужно прививать и именно делать это как прививку против того, чтобы нацизм не повторялся, а то, что повторяется, чтобы искоренялось", - сказал Песков.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского
был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка
, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
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