Рейтинг@Mail.ru
Песков надеется, что Канада вынесет урок после позора с эсэсовцем - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/kanada-1899184144.html
Песков надеется, что Канада вынесет урок после позора с эсэсовцем
Песков надеется, что Канада вынесет урок после позора с эсэсовцем - РИА Новости, 28.09.2023
Песков надеется, что Канада вынесет урок после позора с эсэсовцем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Канаде очень важно вынести урок после позора с чествованием престарелого украинца-эсэсовца в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:43
2023-09-28T13:43
канада
в мире
дмитрий песков
ярослав хунка
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Канаде очень важно вынести урок после позора с чествованием престарелого украинца-эсэсовца в парламенте и начать поддерживать антифашистские инициативы. "Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и свою позицию потом уже проявляла, когда она слышит такие инициативы РФ, и чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами. ...Я думаю, что главное – это осознать недопустимость такого в будущем и осознать дефицит знаний в такой стране, как Канада, такого страшного явления, как нацизм и фашизм… Вот эти знания нужно прививать и именно делать это как прививку против того, чтобы нацизм не повторялся, а то, что повторяется, чтобы искоренялось", - сказал Песков. На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
https://ria.ru/20230927/proverka-1898863936.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_466:0:2066:1200_1920x0_80_0_0_5f2ec7e75aff34724796573f70b61fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, в мире, дмитрий песков, ярослав хунка, владимир зеленский
Канада, В мире, Дмитрий Песков, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский
Песков надеется, что Канада вынесет урок после позора с эсэсовцем

Песков надеется, что Канада вынесет урок после позора с чествованием эсэсовца

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в Канаду
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в Канаду
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в Канаду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Канаде очень важно вынести урок после позора с чествованием престарелого украинца-эсэсовца в парламенте и начать поддерживать антифашистские инициативы.
"Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и свою позицию потом уже проявляла, когда она слышит такие инициативы РФ, и чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами. ...Я думаю, что главное – это осознать недопустимость такого в будущем и осознать дефицит знаний в такой стране, как Канада, такого страшного явления, как нацизм и фашизм… Вот эти знания нужно прививать и именно делать это как прививку против того, чтобы нацизм не повторялся, а то, что повторяется, чтобы искоренялось", - сказал Песков.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
В Польше проверяют, участвовал ли эсэсовец Хунка в геноциде поляков
Вчера, 07:34
 
КанадаВ миреДмитрий ПесковЯрослав ХункаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала