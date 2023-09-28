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Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс - РИА Новости, 28.09.2023
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16:50 28.09.2023 (обновлено: 17:23 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899245152.html
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс - РИА Новости, 28.09.2023
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье словами: "Ахмат-сила" и продемонстрировал бицепс, видео в своем Telegram-канале опубликовал... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:50
2023-09-28T17:23
общество
здоровье - общество
россия
рамзан кадыров
павел зарубин
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье словами: "Ахмат-сила" и продемонстрировал бицепс, видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин. "Про Вас ведь в последние дни, недели, что только не писали. Про здоровье ваше, что бы Вы этим людям могли бы ответить", - спросил Зарубин у Кадырова. На что глава Чечни продемонстрировал бицепс со словами: "Ахмат-сила". Ранее на сайте Кремля появилась информация о рабочей встрече президента России Владимира Путина с Кадыровым. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, участие чеченских бойцов в специальной военной операции. Кадыров комментируя встречу в своем Telegram-канале отметил, что на встрече были подняты и "другие вопросы", но "об этом чуть позже".
https://ria.ru/20230928/vstrecha-1899174504.html
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общество, здоровье - общество, россия, рамзан кадыров, павел зарубин, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Павел Зарубин, Владимир Путин
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс

Кадыров ответил на вопрос Зарубина о своем здоровье и продемонстрировал бицепс

© Фото : ЗАРУБИНРамзан Кадыров отвечает на вопрос Павла Зарубина
Рамзан Кадыров отвечает на вопрос Павла Зарубина - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : ЗАРУБИН
Рамзан Кадыров отвечает на вопрос Павла Зарубина
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье словами: "Ахмат-сила" и продемонстрировал бицепс, видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин.
"Про Вас ведь в последние дни, недели, что только не писали. Про здоровье ваше, что бы Вы этим людям могли бы ответить", - спросил Зарубин у Кадырова.
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Путин встретился с Кадыровым
13:15
На что глава Чечни продемонстрировал бицепс со словами: "Ахмат-сила".
Ранее на сайте Кремля появилась информация о рабочей встрече президента России Владимира Путина с Кадыровым. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, участие чеченских бойцов в специальной военной операции. Кадыров комментируя встречу в своем Telegram-канале отметил, что на встрече были подняты и "другие вопросы", но "об этом чуть позже".
Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Кадыров сравнил выборы в новых регионах России и в Чечне
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияРамзан КадыровПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
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