https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899245152.html
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс - РИА Новости, 28.09.2023
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье словами: "Ахмат-сила" и продемонстрировал бицепс, видео в своем Telegram-канале опубликовал... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:50
2023-09-28T16:50
2023-09-28T17:23
общество
здоровье - общество
россия
рамзан кадыров
павел зарубин
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье словами: "Ахмат-сила" и продемонстрировал бицепс, видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин. "Про Вас ведь в последние дни, недели, что только не писали. Про здоровье ваше, что бы Вы этим людям могли бы ответить", - спросил Зарубин у Кадырова. На что глава Чечни продемонстрировал бицепс со словами: "Ахмат-сила". Ранее на сайте Кремля появилась информация о рабочей встрече президента России Владимира Путина с Кадыровым. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, участие чеченских бойцов в специальной военной операции. Кадыров комментируя встречу в своем Telegram-канале отметил, что на встрече были подняты и "другие вопросы", но "об этом чуть позже".
https://ria.ru/20230928/vstrecha-1899174504.html
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общество, здоровье - общество, россия, рамзан кадыров, павел зарубин, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Павел Зарубин, Владимир Путин
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс
Кадыров ответил на вопрос Зарубина о своем здоровье и продемонстрировал бицепс