https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899245152.html

Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс

Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс - РИА Новости, 28.09.2023

Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье словами: "Ахмат-сила" и продемонстрировал бицепс, видео в своем Telegram-канале опубликовал... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:50

2023-09-28T16:50

2023-09-28T17:23

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рамзан кадыров

павел зарубин

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ГРОЗНЫЙ, 28 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье словами: "Ахмат-сила" и продемонстрировал бицепс, видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин. "Про Вас ведь в последние дни, недели, что только не писали. Про здоровье ваше, что бы Вы этим людям могли бы ответить", - спросил Зарубин у Кадырова. На что глава Чечни продемонстрировал бицепс со словами: "Ахмат-сила". Ранее на сайте Кремля появилась информация о рабочей встрече президента России Владимира Путина с Кадыровым. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, участие чеченских бойцов в специальной военной операции. Кадыров комментируя встречу в своем Telegram-канале отметил, что на встрече были подняты и "другие вопросы", но "об этом чуть позже".

https://ria.ru/20230928/vstrecha-1899174504.html

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общество, здоровье - общество, россия, рамзан кадыров, павел зарубин, владимир путин