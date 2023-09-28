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Кадыров сообщил, что все вопросы российских военных быстро решают - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 28.09.2023 (обновлено: 13:38 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899176875.html
Кадыров сообщил, что все вопросы российских военных быстро решают
Кадыров сообщил, что все вопросы российских военных быстро решают - РИА Новости, 28.09.2023
Кадыров сообщил, что все вопросы российских военных быстро решают
Чеченские бойцы в зоне спецоперации в хорошем расположении духа, все их вопросы и проблемы решаются, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:24
2023-09-28T13:38
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
владимир путин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Чеченские бойцы в зоне спецоперации в хорошем расположении духа, все их вопросы и проблемы решаются, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг.По его словам, бойцы показывают хороший результат - "каждый день берут в плен (украинских военных), каждый день уничтожают технику"."Никакие Abrams танки не страшны... А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю - как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы, их проблемы - нету связи, техника... Мы от начала (спецоперации) и на сегодняшний день купили 1 тысячу с чем-то бронированных машин", - сказал Кадыров."Мы - единственный регион - создали пять полков, три батальона за это время в республике, и они все сегодня на СВО", - добавил глава Чечни.
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россия, рамзан кадыров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров сообщил, что все вопросы российских военных быстро решают

Кадыров сообщил, что все проблемы российских военных в зоне СВО быстро решают

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Чеченские бойцы в зоне спецоперации в хорошем расположении духа, все их вопросы и проблемы решаются, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг.
По его словам, бойцы показывают хороший результат - "каждый день берут в плен (украинских военных), каждый день уничтожают технику".
"Никакие Abrams танки не страшны... А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю - как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы, их проблемы - нету связи, техника... Мы от начала (спецоперации) и на сегодняшний день купили 1 тысячу с чем-то бронированных машин", - сказал Кадыров.
"Мы - единственный регион - создали пять полков, три батальона за это время в республике, и они все сегодня на СВО", - добавил глава Чечни.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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