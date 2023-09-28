https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899176875.html

Кадыров сообщил, что все вопросы российских военных быстро решают

Кадыров сообщил, что все вопросы российских военных быстро решают - РИА Новости, 28.09.2023

Кадыров сообщил, что все вопросы российских военных быстро решают

Чеченские бойцы в зоне спецоперации в хорошем расположении духа, все их вопросы и проблемы решаются, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:24

2023-09-28T13:24

2023-09-28T13:38

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

владимир путин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Чеченские бойцы в зоне спецоперации в хорошем расположении духа, все их вопросы и проблемы решаются, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг.По его словам, бойцы показывают хороший результат - "каждый день берут в плен (украинских военных), каждый день уничтожают технику"."Никакие Abrams танки не страшны... А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю - как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы, их проблемы - нету связи, техника... Мы от начала (спецоперации) и на сегодняшний день купили 1 тысячу с чем-то бронированных машин", - сказал Кадыров."Мы - единственный регион - создали пять полков, три батальона за это время в республике, и они все сегодня на СВО", - добавил глава Чечни.

россия

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2023

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россия, рамзан кадыров, владимир путин