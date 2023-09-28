https://ria.ru/20230928/investory-1899155598.html

Мишустин выразил надежду на возвращение зарубежных инвесторов в Россию

Мишустин выразил надежду на возвращение зарубежных инвесторов в Россию - РИА Новости, 28.09.2023

Мишустин выразил надежду на возвращение зарубежных инвесторов в Россию

Многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в РФ, рассчитываем, что прагматизм возобладает, и они вернутся, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:18

2023-09-28T12:18

2023-09-28T13:14

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в РФ, рассчитываем, что прагматизм возобладает, и они вернутся, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Знаем, что многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в нашей стране. Видели, что они в этом заинтересованы. Ценим их усилия и с пониманием относимся к ситуации, в которой они оказались из-за действий собственных властей. Кто-то все-таки был вынужден уйти из России. Мы рассчитываем, что прагматизм возобладает, и они вернутся", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. При этом Мишустин отметил, что "свято место пусто не бывает", и те, кто покинул рынок, в результате освободил нишу для других игроков и поставщиков. "Дал возможность, может быть, менее раскрученным брендам проявить себя. А более решительные инвесторы сейчас расширили свои проекты или запустили новые. Ведь спрос на качественные товары и услуги не только не сократился, а, наоборот, растет", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20230909/kitay-1895139602.html

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экономика, россия, михаил мишустин