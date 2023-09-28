Мишустин выразил надежду на возвращение зарубежных инвесторов в Россию
Мишустин выразил надежду на возвращение многих зарубежных инвесторов в Россию
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в РФ, рассчитываем, что прагматизм возобладает, и они вернутся, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"Знаем, что многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в нашей стране. Видели, что они в этом заинтересованы. Ценим их усилия и с пониманием относимся к ситуации, в которой они оказались из-за действий собственных властей. Кто-то все-таки был вынужден уйти из России. Мы рассчитываем, что прагматизм возобладает, и они вернутся", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
При этом Мишустин отметил, что "свято место пусто не бывает", и те, кто покинул рынок, в результате освободил нишу для других игроков и поставщиков.
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"Дал возможность, может быть, менее раскрученным брендам проявить себя. А более решительные инвесторы сейчас расширили свои проекты или запустили новые. Ведь спрос на качественные товары и услуги не только не сократился, а, наоборот, растет", - сказал глава правительства.