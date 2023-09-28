https://ria.ru/20230928/investitsii-1899260794.html
В Тверской области ввели налоговые льготы за инвестиции в образование
В Тверской области ввели налоговые льготы за инвестиции в образование - РИА Новости, 28.09.2023
В Тверской области ввели налоговые льготы за инвестиции в образование
По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени в Верхневолжье вводится право на налоговые льготы за инвестиции в развитие образования, теперь бизнес... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:34
2023-09-28T17:34
2023-09-28T17:34
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени в Верхневолжье вводится право на налоговые льготы за инвестиции в развитие образования, теперь бизнес сможет на 70% снизить налог на прибыль, сообщает пресс-служба регионального правительства.Законодательное собрание Тверской области на заседании в четверг под председательством Сергея Голубева внесло изменения в закон "О применении на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций"."Документ инициирован губернатором Игорем Руденей. Верхневолжье стало третьим регионом в ЦФО, где будет действовать налоговая льгота за инвестиции в развитие образования", - отметили в пресс-службе.Принятые в региональный закон изменения устанавливают право плательщиков налога на прибыль организаций применять инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) в отношении расходов в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного аккредитованным учреждениям среднего профессионального образования.Также документом устанавливается, что ИНВ составляет в совокупности 70% суммы расходов в виде стоимости данного имущества, включая денежные средства."Введенная мера поддержки актуальна для бизнеса, который участвует в подготовке кадров для предприятий и организаций, в том числе по перечням наиболее востребованных на рынке труда Тверской области новых и перспективных профессий. Кроме того, она позволит более эффективно развивать систему профобразования и сотрудничество предприятий с колледжами региона", - пояснили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени в Верхневолжье вводится право на налоговые льготы за инвестиции в развитие образования, теперь бизнес сможет на 70% снизить налог на прибыль, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Законодательное собрание Тверской области
на заседании в четверг под председательством Сергея Голубева внесло изменения в закон "О применении на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций".
«
"Документ инициирован губернатором Игорем Руденей. Верхневолжье стало третьим регионом в ЦФО, где будет действовать налоговая льгота за инвестиции в развитие образования", - отметили в пресс-службе.
Принятые в региональный закон изменения устанавливают право плательщиков налога на прибыль организаций применять инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) в отношении расходов в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного аккредитованным учреждениям среднего профессионального образования.
Также документом устанавливается, что ИНВ составляет в совокупности 70% суммы расходов в виде стоимости данного имущества, включая денежные средства.
"Введенная мера поддержки актуальна для бизнеса, который участвует в подготовке кадров для предприятий и организаций, в том числе по перечням наиболее востребованных на рынке труда Тверской области новых и перспективных профессий. Кроме того, она позволит более эффективно развивать систему профобразования и сотрудничество предприятий с колледжами региона", - пояснили в пресс-службе.
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