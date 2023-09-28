https://ria.ru/20230928/investitsii-1899260794.html

В Тверской области ввели налоговые льготы за инвестиции в образование

В Тверской области ввели налоговые льготы за инвестиции в образование - РИА Новости, 28.09.2023

В Тверской области ввели налоговые льготы за инвестиции в образование

По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени в Верхневолжье вводится право на налоговые льготы за инвестиции в развитие образования, теперь бизнес... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:34

2023-09-28T17:34

2023-09-28T17:34

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени в Верхневолжье вводится право на налоговые льготы за инвестиции в развитие образования, теперь бизнес сможет на 70% снизить налог на прибыль, сообщает пресс-служба регионального правительства.Законодательное собрание Тверской области на заседании в четверг под председательством Сергея Голубева внесло изменения в закон "О применении на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций"."Документ инициирован губернатором Игорем Руденей. Верхневолжье стало третьим регионом в ЦФО, где будет действовать налоговая льгота за инвестиции в развитие образования", - отметили в пресс-службе.Принятые в региональный закон изменения устанавливают право плательщиков налога на прибыль организаций применять инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) в отношении расходов в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного аккредитованным учреждениям среднего профессионального образования.Также документом устанавливается, что ИНВ составляет в совокупности 70% суммы расходов в виде стоимости данного имущества, включая денежные средства."Введенная мера поддержки актуальна для бизнеса, который участвует в подготовке кадров для предприятий и организаций, в том числе по перечням наиболее востребованных на рынке труда Тверской области новых и перспективных профессий. Кроме того, она позволит более эффективно развивать систему профобразования и сотрудничество предприятий с колледжами региона", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230921/investitsii-1897781794.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область