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Эксперты: около половины россиян готовы инвестировать на срок больше года - РИА Новости, 28.09.2023
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15:07 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/investirovanie-1899210594.html
Эксперты: около половины россиян готовы инвестировать на срок больше года
Эксперты: около половины россиян готовы инвестировать на срок больше года - РИА Новости, 28.09.2023
Эксперты: около половины россиян готовы инвестировать на срок больше года
Около 50% россиян предпочитают долгосрочные инвестиции и накопления на срок больше года, а у каждого пятого доля доходов от этих инструментов составляет 10%-30% РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:07
2023-09-28T15:07
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Около 50% россиян предпочитают долгосрочные инвестиции и накопления на срок больше года, а у каждого пятого доля доходов от этих инструментов составляет 10%-30% от ежемесячных поступлений, сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на опрос, проведенный ВТБ Мои Инвестиции и банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ). Согласно результатам исследования главная инвестиционная цель респондентов – увеличение "подушки безопасности". Ее назвали 35% респондентов. Для повышения доходов и качества жизни в будущем инвестирует 31% опрошенных, а 25% делают это в целях увеличения текущих доходов и улучшение качества жизни прямо сейчас, говорится в сообщении. Опрос также показал приток новых вкладчиков и инвесторов за последние два года. Так, за это время сберегать или инвестировать начал каждый пятый респондент. Свою позицию за этот период не изменили 69% респондентов, 40% инвестировали и сберегали деньги раньше, делают это и сейчас. Еще 10%, наоборот, раньше инвестировали и откладывали деньги, а в последние два года перестали, добавили в пресс-службе. Кроме того, эксперты выявили интерес респондентов к долгосрочным вложениям. Так, откладывать и инвестировать на срок от одного года готовы 46% респондентов, 24% – на срок 1-3 лет, 11% – на 3-5 лет, 5% – на 5-10 лет. "Полученные результаты показывают, что люди по большей части относятся к инвестициям обдуманно и воспринимают их в качестве источника долгосрочного накопления. Все больше россиян видят во вложениях в ценные бумаги способ увеличения "подушки безопасности" и повышения качества жизни в будущем. Позитивно и то, что более 20% опрошенных начали вкладывать и инвестировать в последние два года. Это говорит, в том числе, о росте доверия к фондовому рынку, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова. Исследуя структуру сбережений, аналитики выявили что, 38% опрошенных держат деньги на вкладе или накопительном счете, 16% инвестируют в ценные бумаги российских компаний, 7% – в государственные ценные бумаги, по 6% – в паевые инвестиционные фонды, а также в недвижимость. При этом только 47% опрошенных россиян оставляют деньги в наличных рублях. Среди факторов, удерживающих от инвестиций, опрошенные называли потенциальные риски (37%), неопределенность экономической ситуации (33%), отсутствие гарантированной доходности (32%), нехватку средств для инвестирования (27%), сложность финансовых продуктов (25%). Ничего не мешает инвестировать 9% опрошенных, сообщили в пресс-службе.
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втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика

Эксперты: около половины россиян готовы инвестировать на срок больше года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд банка "ВТБ" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Стенд банка ВТБ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Около 50% россиян предпочитают долгосрочные инвестиции и накопления на срок больше года, а у каждого пятого доля доходов от этих инструментов составляет 10%-30% от ежемесячных поступлений, сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на опрос, проведенный ВТБ Мои Инвестиции и банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ).
Согласно результатам исследования главная инвестиционная цель респондентов – увеличение "подушки безопасности". Ее назвали 35% респондентов. Для повышения доходов и качества жизни в будущем инвестирует 31% опрошенных, а 25% делают это в целях увеличения текущих доходов и улучшение качества жизни прямо сейчас, говорится в сообщении.
Опрос также показал приток новых вкладчиков и инвесторов за последние два года. Так, за это время сберегать или инвестировать начал каждый пятый респондент. Свою позицию за этот период не изменили 69% респондентов, 40% инвестировали и сберегали деньги раньше, делают это и сейчас. Еще 10%, наоборот, раньше инвестировали и откладывали деньги, а в последние два года перестали, добавили в пресс-службе.
Кроме того, эксперты выявили интерес респондентов к долгосрочным вложениям. Так, откладывать и инвестировать на срок от одного года готовы 46% респондентов, 24% – на срок 1-3 лет, 11% – на 3-5 лет, 5% – на 5-10 лет.
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"Полученные результаты показывают, что люди по большей части относятся к инвестициям обдуманно и воспринимают их в качестве источника долгосрочного накопления. Все больше россиян видят во вложениях в ценные бумаги способ увеличения "подушки безопасности" и повышения качества жизни в будущем. Позитивно и то, что более 20% опрошенных начали вкладывать и инвестировать в последние два года. Это говорит, в том числе, о росте доверия к фондовому рынку, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова.
Исследуя структуру сбережений, аналитики выявили что, 38% опрошенных держат деньги на вкладе или накопительном счете, 16% инвестируют в ценные бумаги российских компаний, 7% – в государственные ценные бумаги, по 6% – в паевые инвестиционные фонды, а также в недвижимость. При этом только 47% опрошенных россиян оставляют деньги в наличных рублях.
Среди факторов, удерживающих от инвестиций, опрошенные называли потенциальные риски (37%), неопределенность экономической ситуации (33%), отсутствие гарантированной доходности (32%), нехватку средств для инвестирования (27%), сложность финансовых продуктов (25%). Ничего не мешает инвестировать 9% опрошенных, сообщили в пресс-службе.
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